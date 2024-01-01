Мужчина угнал "Ниву", чтобы перевезти в ней козу: за это будет "сидеть" три года

Вообще монастырь здесь к делу не причастен. Происшествие произошло на территории урочища Дуконя в селе Зеленое Верховинского района с жителем того заведения, который к его служителям никакого отношения не имеет.

Пошел мужчина по грибы утром 23 августа, а примерно около 9:00 увидел оставленную без присмотра "Ниву" синего цвета. Об этом говорится в производстве Верховинского районного суда.

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Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина подошел к машине, открыл незапертую дверь со стороны водителя и устроился в кресло за рулем. Поскольку ключей зажигания не было, то методом нехитрого соединения электропроводов он запустил двигатель внедорожника и поехал на нем направлении села Грамотное этого же Верховинского района.

Таким образом, вопреки воле владельца автомобиля, мужчина незаконно завладел транспортным средством, рыночная стоимость которого по состоянию на день кражи согласно заключению эксперта составляла 102 474,00 грн.

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По словам обвиняемого, он вернулся из леса в Свято-Троицкий Дуконский монастырь, где проживал в то время, увидел на территории припаркованный автомобиль марки "Нива". Один из жителей монастыря сообщил, что оставленный автомобиль незнакомого мужчины вечером должны забрать.

В этом ничего удивительного не было, поскольку на территории монастыря люди довольно часто оставляют свой транспорт – в горы с ним никак. Правда, автомобиль несколько дней простоял, никто его не забирал.

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Этим и решил воспользоваться упомянутый мужчина. Он запланировал привезти в монастырь козу из села Черемошное. Уже возвращаясь с ценным грузом обратно, он приостановился возле магазина в селе Грамотное, чтобы купить немного продуктов.

Далее выяснилось, что автомобиль похищен. Об этом ему заявили работники полиции, которые задержали там водителя с козой и "Нивой".

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И хотя обвиняемый вину признал полностью и раскаивался в содеянном, суд квалифицировал действия обвиняемого по ч.1 ст. 289 УК Украины, то есть незаконное завладение транспортным средством.

Однако благодаря обстоятельствам, смягчающих наказание в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд признал искреннее раскаяние. В пользу обвиняемого было и то, что согласно ст. 67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

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Учтено много факторов, среди них то, что он ранее не судим, полностью признал вину, по месту жительства характеризуется хорошо и тому подобное. Именно поэтому и наказание избрано минимальное, как того требует ч.1 ст. 289 УК Украины – ограничение свободы на 3 (три) года.

Что касается козы, то ее дальнейшая судьба неизвестна.