MV Agusta представила 5-цилиндровый двигатель для мотоцикла мощностью 240 лошадиных сил

Итальянский производитель мотоциклов MV Agusta представил концептуальный пятицилиндровый двигатель, который отличается не только чрезвычайно высокими оборотами, но и абсолютно нетипичной для мотоциклетных моторов компоновкой.

Новый мотор по своей схеме очень похож на VR5 от Volkswagen который выпускался с 1997 по 2007 год. Инженеры MV Agusta применили аналогичную схему расположения цилиндров. Два цилиндра размещены в верхнем ряду, три – в нижнем. Такой подход позволил сделать двигатель компактным, что имеет принципиальное значение для компоновки мотоцикла.

Мир мотоциклетных двигателей традиционно тяготеет к одно-, двух-, трех- и четырехцилиндровым схемам. Пятицилиндровые решения остаются исключением, основном из-за сложности конструкции и компоновки. Именно поэтому проект MV Agusta привлек особое внимание во время презентации на выставке EICMA в Италии в начале ноября.

По заявлениям производителя, рабочий объем двигателя может варьироваться в диапазоне от 850 до 1150 кубических сантиметров. В максимальной конфигурации он развивает до 240 лошадиных сил и 135 Нм крутящего момента при 8500 оборотах в минуту. Для сравнения, Ducati Panigale V4 R, который нынче считается эталоном среди серийных супербайков, имеет 218 лошадиных сил и 114,5 Нм крутящего момента.

Отдельно стоит отметить высокую крутящую способность агрегата. 16 тысяч оборотов в минуту обычно характерны для высокофорсированных четырехцилиндровых двигателей меньшего объема. При этом вес всей конструкции не превышает 60 килограммов, что является исключительным показателем для мотора с такой мощностью. В MV Agusta отмечают, что ключевую роль в формировании характера двигателя играет порядок работы цилиндров, который обеспечивает равномерный и линейный крутящий момент без применения сложных систем изменения фаз газораспределения.

Сейчас Cinque Cilindri существует лишь в виде концепта, однако MV Agusta подтвердила, что двигатель не останется экспериментом. Компания заявляет о подготовке новой серийной модели, презентация которой ожидается в ближайшие годы. При этом силовой агрегат разрабатывался с прицелом на универсальность: его планируют использовать не только в суперспортивных мотоциклах, но и в нейкедах и туристических моделях.