Мы об этом писали, но тема с "бодягой" на АЗС в Белой Церкви получила продолжение

О громком деле по разоблачению предпринимателя и его АЗС редакция Авто24 рассказывала в публикации 14 октября 2025 года.

Тогда речь шла о том, что владелец автозаправки осуществлял продажу низкокачественного топлива, не имея на работу заправки разрешительных документов, лицензии на розничную торговлю, паспортов качества и подтверждений о происхождении топлива.

Возвращение к теме оправдано

Теперь, как говорится в сообщении территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области, дело дошло до суда. Фигурант привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

В октябре АЗС с низкокачественным топливом прикрыли, оборудование арестовали. Фото: оперативная съемка

В пакете документов собрана доказательная база уголовного преступления. Есть также доказательства фото-видеофикации с оперативной санкционированной съемки.

Вещественных доказательств собрано достаточно

Тогда во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли две емкости для хранения горючего, два топливно-распределительные комплексы, модуль для хранения и реализации газа.

Кроме оборудования, изъято более 6,5 тыс. литров дизельного топлива и почти 6 тыс. литров бензина марки А-95.

Также к вещественным доказательствам добавлено подтверждение и выводы экспертов по изъятой финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники и черновых записей.