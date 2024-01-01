На Буковине прикрыли АЗС, где отпускали поддельный бензин А-92 и А-95

Местному предпринимателю, который продавал на автозаправочной станции незаконно изготовленные топливо и другие товары этой группы, объявлено о подозрении. Об этом сообщает БЭБ на своей ФБ-странице.

В ходе следствия установлено, что владелец АЗС закупал фальсифицированные нефтепродукты у подпольных производителей. В товарную номенклатуру закупок входили бензин, газовый конденсат и специальные присадки.

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Полученную смесь подозреваемый реализовывал на подконтрольной ему АЗС под видом бензина марки А-92 и А-95.

Фото: БЭБ в Черновицкой области

В ходе обыска на заправке детективы изъяли более 15 тысяч литров контрафактного бензина ориентировочной стоимостью почти миллион гривен.

Детали дела не разглашаются. Досудебное расследование продолжается. Очевидно, устанавливаются каналы поставок, производитель контрафакта, сеть отправки горюче-смазочных материалов в другие АЗС.