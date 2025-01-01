На бывшей линии обороны Киевщины ремонтируют еще один путепровод и мост

Один из ключевых рубежей обороны Киевщины получил повреждения от артиллерийских обстрелов и взрывов. Знаковый для логистики нескольких регионов Киевской области объект транспортной инфраструктуры будет восстановлен для безопасного и быстрого сообщения между громадами.

Как говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, здесь устроят новое сооружение с частичной разборкой старого. Работы ведутся в активном темпе.

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На нынешнем этапе специалисты возле одной из опор формируют конусообразную насыпь из грунта. Это важный этап подготовки для дальнейшего возведения конструктивных элементов моста.

Также продолжаются работы по расчистке и подготовке площадки, насыпания грунта и уплотнения каждого слоя для недопущения оседания. Проводится формирование конуса и его укрепление.

Фото: Служба восстановления Киевщины

Эти и другие работы обеспечат в дальнейшем устойчивость конструкции моста. Они являются основой для установки переходных плит, барьерного ограждения, влияют на долговечность и безопасность всего мостового сооружения.

Предварительно строители провели засыпку с уплотнением свай, разработку грунта для устройства дренажа на одной из опор, засыпку камня дренажа, устройство площадки из плит для монтажа подмосток ригеля первой опоры.

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Когда планируется завершение работ, как и открытие движения транспорта по путепроводу, не сообщается.

Это не единственный транспортный объект, который Киевщина восстанавливает после повреждений в 2022 году. Попутно ведется капитальный ремонт моста через реку Тетерев. В начале полномасштабного российского вторжения из-за обстрелов и разрушений были повреждены определяющие элементы сооружения – пролетные строения, опоры.

Фото: Служба восстановления Киевщины

Движение по мосту стало невозможным, что существенно нарушило транспортно-логистические связи пристоличного региона и транзитное движение в направлении границы с ЕС.

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Строители уже провели демонтаж разрушенных и поврежденных конструктивных элементов моста, в частности, четырех железобетонных пролетных строений. Впоследствии, для обеспечения выполнения ремонтно-восстановительных работ, было возведено шесть прогонов моста из стальных балок.

Фото: Служба восстановления Киевщины

Когда объект будет введен в эксплуатацию, с какой даты откроется полноценное движение, также не сообщается.