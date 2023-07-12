Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный использует в своих поездках новую машину управления, сделанную на базе канадского бронеавтомобиля Roshel Senator.

В поездках по фронту и прифронтовой территории генерал Залужный использует бронированный специально оборудованный автомобиль на шасси канадского БТР Roshel Senator. Это видно из короткого видео на официальной странице Главнокомандующего ВСУ в Telegram.

В настоящее время автопарк ВСУ насчитывает более пятисот автомобилей производства Roshel Smart Armored Vehicles, один из которых – у Главнокомандующего Валерия Залужного. Через несколько месяцев это количество в украинской армии должно вырасти вдвое – Канада продолжит поставки такой техники и обещает уже в этом году довести ее количество до 1000 единиц. Об этих автомобилях сайт Авто24 не раз писал.

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В отличие от обычного бронеавтомобиля автомобиль Залужного имеет другую внутреннюю комплектацию. Речь не идет о каких-то люксовых опциях для комфорта типа спального места, санузла, мягких диванов и т.д., а о техническом оснащении средствами всех видов связи, что характерно функциональному назначению штабной машины такого уровня в период военного периода.

Конечно, внутри от аппаратуры тесно, условия спартанские, но здесь безопасность прежде всего. Скриншот Авто24 с официального видео Главнокомандующего ВСУ

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Для работы в условиях ведения боевых действий и сохранения секретности всех переговоров автомобиль имеет аппаратуру шифрованной телефонной, радио- и видеосвязи, прямые защищенные радиоканалы с Президентом Украины, Генеральным штабом, подчиненными. При необходимости Главнокомандующий ВСУ может в пути связаться с кем-либо из зарубежных коллег стран НАТО или мира.

А это обычный армейский БТР Senator в одном из подразделений ВСУ. Внешне он ничем не отличается от штабной машины генерала Залужного. Фото: Roshel

Канадский бронеавтомобиль в своей основе имеет полноприводное двухосное шасси Ford F-550 с 6,7-литровым турбодизильным мотором мощностью 330 лошадиных сил. Благодаря инновационному V-образному корпусу Senator максимально увеличивает живучесть экипажа, отражая взрывные волны салона с экипажем и рассеивая энергию взрыва.

“Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята – молодцы. Победим”, – вот так Валерий Залужный отозвался о воинах ВСУ в переездах штабной машиной между подразделениями в одном из направлений наступления. Скриншот Авто24 с официального видео Главнокомандующего ВСУ

Кроме этого, обычный для войск и главнокомандующего ВСУ бронемобиль выдерживает атаки стрелкового оружия калибром до 7,62×39 мм API BZ на расстоянии 30 метров и имеет усиленную броню днища, что позволяет защитить пассажиров от взрыва ручных гранат или противопехотных мин.