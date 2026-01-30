На что под финиш января мэрия от имени львовян потратила из бюджета 7,8 миллиона гривен

Всего за счет громады на эти цели в рамках инициативы “Месть Льва” направлено чуть более 7,8 млн грн. Об этом говорится на сайте мэрии.

В демонстрационной линейке, в список которой внесены БпАК "Mercury", три ноутбука, четыре многофункциональных устройства, ламинатор, сушка и биндер, заметно выделяются три автомобиля.

Желательно, чтобы машины попали в войска, а не в ТЦК

Пикап Mitsubishi L200 в пакете помощи имеет зимнее камуфляжное виниловое покрытие. Оно не часто встречается в траншах помощи, тем более зимнего сезона именно в такой форме маскировки.

Поскольку эта модель автомобиля довольно часто попадает в ленту новостей Авто24, описание повторять не будем.

Впрочем, два белоснежные представители концерна Chrysler (сейчас Stellantis) Jeep Grand Cherokee четвертого поколения (WK2) также часто встречаются в ленте новостей Авто24.

Этот транш помощи “потянул” на более помощи 7,8 миллиона гривен. Фото: мэрия Львова

Громада ведет и ряд других проектов помощи

Для логического завершения новости стоит добавить, что в прошлом году громада Львова направила на поддержку Сил обороны 1 миллиард 115 миллионов гривен. В этом году будет не меньше.

Кроме целевых траншей поддержки, громада присоединяется к крупнейшему оборонному сбору в истории Украины – "Единозбору", который запустили Фонд Сергея Притулы, 412-я бригада Nemesis и Всемирный конгресс украинцев.

Под этот проект Львов выделит 50 миллионов гривен на антишахедные дроны-перехватчики и необходимое оборудование для эффективной работы экипажей операторов бригад, которые защищают Украину от шахедных атак.