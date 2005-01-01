12:14, 31 марта

Затяжная зима текущего года, похоже, окончательно добила многострадальные дороги нашей страны. Покупка кроссовера сейчас актуальна как никогда ранее и у ŠKODA по этому поводу появилось весьма интригующее предложение.

Компактный SUV от чешской компании SKODA под названием KAROQ (Карок) мы испытывали во время квеста в Полтавской области.

Машинам пришлось несладко. Во-первых, азарт соревнований вынуждал ехать быстро, не жалея ни мотора, ни подвески. Во-вторых, желание фотографов и операторов получить зрелищные кадры заставляли их пренебречь осторожностью и даже здравым смыслом. Но спешим заверить, что в результате квеста ни один из ŠKODA KAROQ не пострадал. Целыми остались и журналисты :)

Пока в Украине доступны только переднеприводные версии

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Третий по счету кроссовер марки ŠKODA пришел на смену первому, уже снятому с производства YETI. Но внешность новенького KAROQ сильно перекликается со страшим братом, полноразмерным KODIAK, который демонстрирует небывалые успехи в продажах.

Внешность KAROQ удалась – сдержанный и сбалансированный стиль Skoda прослеживается в каждой детали.

Похож KAROQ на старшего брата и внутри. Но, невзирая на визуальное сходство, компактный кроссовер кажется более уютным и сбалансированным – удобная высокая посадка, комфортабельные кресла и просчитанная до мелочей эргономика дают KAROQ отличный шанс выиграть у “старшего брата” приз в виде клиентской любви.

Дизельный двигатель, механическая коробка и полный привод на ШКОДА КАРОК будут доступны в конце лета

А вот моторная линейка пока не богата – на украинском рынке пока доступна только одна концфигурация силового агрегата – 1,5 литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG, которая передает крутящий момент лишь на передние колеса. Дизельные версии, механику и полный привод обещают привезти чуть позже.

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Уютный салон и качественные материалы отделки – сильная сторона ШКОДА КАРОК

Впрочем, доступная на украинском рынке версия с бензиновым мотором заставляет усомниться в целесообразности дизеля. Дело в том, что двигатель нового поколения 1.5 TSI evo (150 л.с. и 250 Нм) снабжен огромным количеством систем, которые отвечают и за снижение расхода топлива и за оптимальные мощностные характеристики. Система отключения цилиндров, турбина с изменяемой геометрией, использование цикла Миллера и множество других технических изощрений наделяют Karoq с таким мотором вполне приличной динамикой и завидной экономичностью.

Динамики 150-сильного двигателя хватает и в городе, и на трассе

По паспортным даням первая сотня у доступной ныне бензиновой версии ŠKODA KAROQ достигается за 8,4 секунды, а расход топлива в городском цикле составляет 6,5–6,8 л. По ощущениям же, разгон кажется менее напористым. Видимо, благодаря хорошей шумоизоляции, которая нивелирует акустический эффект и отлично настроенной подвеске, которая дает чувство контроля над машиной и притупляет ощущение скорости.

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Удобные сидения с развитой боковой поддержкой настраивают на азартное вождение

Соотношение плотности подвески и ее энергоемкости, кажется, специально затачивали под наши многострадальные дороги. Достаточно острый руль и небольшие крены позволяют оперативно реагировать на внезапно возникающие препятствия в виде ям и колдобин. Но если не успел увернуться – ничего страшного не происходит – неровности асфальта глухо растворяются в недрах подвески.

Электронная приборная панель – очень удобное современное технологическое решение

Алгоритм работы коробки передач порадовал своей покладистостью. Плавность трогания с места и переключения передач даже при интенсивном разгоне сильно напоминают классический гидромеханический автомат. Чувствуется, что инженеры хотели сделать трансмиссию максимально комфортной. И у них это получилось.

Мультимедийная система имеет очень удобный функционал

Отлично поработали специалисты ŠKODA и над практичностью. Особый восторг вызывает универсальность багажного отделения. Со сложенными задними сиденьями его объем достигает 1630 л. А если этого окажется мало – предусмотрена система VarioFlex, которая позволяет полностью демонтировать задние кресла, увеличив полезный объем до 1810 литров.

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Система VarioFlex позволяет увеличить объем багажного отделения почти до двух кубометров

В ценовом позиционировании ŠKODA тоже имеет некоторые преимусщества по отношению к ближайшим родственникам. К примеру, стартовая цена ŠKODA KAROQ с бензиновым мотором на 150 л.с. и 7-ступенчатой DSG - 682 379 грн. Seat Ateca, построенная на той же платформе с мотором такой же мощности и аналогичной 7-ступенчатой коробкой стоит от 812 573 грн. Конечно, есть огромные различия в списке опций – у ŠKODA многое доступно за доплату. Но это уже тема индивидуального разговора.