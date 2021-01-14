Живые фотографии демонстрируют китайскую версию модели, отличную от глобальной.

Кроссовер для китайского рынка носит имя Kia Sportage Ace. Паркетник вырос в габаритах, имеет свежий дизайн, а также получит мощный турбомотор. Серийный Sportage Ace стал первой моделью марки с новым логотипом Kia.

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Ранее в Китае присутствовали два поколения Sportage одновременно: модель третьего поколения и актуальный глобальный кроссовер, продающийся и в Украине. Первый носил название Sportage R и именно его может заменить новый паркетник, который теперь называется Ace вместо R. Он построен на базе предшественника. А модель четвертого поколения для КНР переименовали в KX5.

Прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу Kia показала предсерийный концепт Sportage Ace в исполнении GT Line. Теперь же фото китайского министерства промышленности показывают вид стандартного товарного кроссовера.

Длина Sportage Ace равна 4530 миллиметрам, что на 70 больше, чем у предшественника. Высота – 1670 или 1700 миллиметров, в зависимости от наличия рейлингов. Ширина и колесная база – такие же, как у предшественника, 1850 и 2640 миллиметров, соответственно.

Изображения интерьера недоступны. Известно, что Sportage Ace будет иметь адаптивный круиз-контроль и комплекс систем безопасности Drive Wise.

Двигатель в документах сертификационного органа пока заявлен один – 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 160 лошадиных сил. Ранее для Sportage Ace также был анонсирован полуторалитровый турбомотор с отдачей в 200 сил.

В продажу паркетник с новым дизайном поступит в мае текущего года, выпуск наладят на местном заводе СП Kia и Dongfeng, который выпускает предшественника. Скорее всего, кроссовер так и останется китайским эксклюзивом. Между тем, Kia готовит дебют глобального Sportage нового поколения.

Фото: серийный Sportage Ace и его предсерийный концепт / kolesa, twgreatdaily