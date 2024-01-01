На GM подали в суд из-за некорректной работы селектора КПП в популярных авто

Как сообщает Carscoops, проблема заключалась в том, что селектор не фиксируется в режиме P (Parking). Поэтому на приборной панели автомобиля постоянно появляется оповещение “Shift to Park”, даже если рычаг переведен в соответствующий режим. Кроме этого, часто владельцы не могут заглушить двигатель своего авто, пока система не обнаружит правильное положение.

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Некоторые владельцы сообщают, что прибегают к покачиванию рычага переключения передач по несколько раз, чтобы заставить автомобиль признать, что селектор находится в положении P. Как сообщается, GM знал о неисправности в течение довольно длительного времени.

Фактически, в июне 2018 года компания направила дилерам GMC бюллетень технического обслуживания, в котором говорилось, что транспортные средства не могут выключить двигатель, когда водители выбирают режим P на КПП. Спустя более шести лет не был разработан план устранения проблемы, поэтому теперь GM придется предстать перед судом.

Слушание назначено на 13 января 2025 года. Первоначальный иск был подан истцом Риллой Джефферсон, которая утверждает, что эти проблемы с переключением передач у нее начались на ее GMC Acadia 2017 года. Владелица утверждает, что General Mototrs нарушила гарантию на автомобиль и что ее дилер никогда не пытался устранить эту неисправность.

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Хотя этот иск касается только моделей GMC Acadia, отдельный коллективный иск, поданный Марком Райли, касается тех же проблем и был сертифицирован как класс, включающий покупателей GMC Acadia 2017-2019, Chevrolet Blazer 2019, Chevrolet Malibu 2016-2019, Chevrolet Traverse 2018-2019 и Chevrolet Volt 2016-2019 годов. Кроме того, впоследствии в этот расширенный перечень также был включен Buick Encore, сошедшие с конвейера между 2020 и 2023 годами.