На границе с Украиной белорусы разместили технику с "мангалами": показываем уязвимые места

Колесная и гусеничная боевая техника на изображениях с сайта Минобороны Беларуси имеет дополнительную защиту в виде лесов с сетками. Об этом со ссылкой на белорусский ресурс оборонного ведомства сообщает украинский специализированный сайт "Милитарный".

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В частности, на опубликованных фото показано советскую "катюшу" БМ-21 "Град". Пусковая установка реактивной системы залпового огня, кабина и двигатель колесного шасси Урал-4320 плотно прикрыты экранами из "сетки рабица".

Белорусы защитили “катюшу” сеткой над установкой, кабиной и капотом, хотя украинские дроны нападать не собираются. Фото: Минобороны РБ

Дополнительную защиту кузова по всему корпусу получил и БТР-80. Начиная со всех бортов и заканчивая верхней проекцией, он покрыт сетками. Однако, как отмечают эксперты Авто24, боевой потенциал этой машины потерян как минимум на две трети.

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Во-первых, такая антидроновая "отделка" полностью лишила стрелка возможности вести огонь по бокам, поскольку ливрея из сетки не позволит это сделать (см. ниже, обозначено цифрой 1). Во-вторых, фронтальный огонь также ограничен, поскольку спереди по центру навесной экран сетки подпирает опора из коробчатого профиля (2).

Таким образом огонь можно вести влево или вправо от нее, что также уменьшает сектор. Во Вторую мировую войну этой болячкой страдали советские самолеты, стрелки которых позади пилота из-за выпяченного киля также могли стрелять только влево или вправо от него, и при необходимости просили летчика повернуть в какую-то сторону для открытия нужного сектора. Однако на этом терялось время.

Добрых две трети огневой поддержки войск БТР-80 в такой защитной ливрее потерял. Инфографика: Авто24

Третий фактор также не в пользу башенного стрелка. Если по левому краю в секторе часовой стрелки на 21:30 – 23:30 он еще может вести огонь (3), то справа стрельбу перекрывают стойки каркаса (4) и наклеенные экраны сетки (1).

Об огне из башни вверх (5) и частично вниз можно забыть, поскольку экраны из "сетки рабица" перекрыли сектор. И это уже четвертый фактор утраченного потенциала.

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Поэтому в случае вторжения на Украину и боевого столкновения украинским воинам следует знать об уязвимых местах таких "восьмидесяток". На первых порах можно удачно воспользоваться ограниченным сектором стрельбы из вражеской башни. Однако это временно.

Такой "мангал" на белорусском танке Т-72Б мало что даст, поскольку моторный отсек и баки с горючим открыты. Фото: Минобороны РБ

Потом пользоваться куцым сектором не получится, поскольку башенный стрелок БТР-80 ради спасения себя и машины просто посечет огнем и экран из сетки, и каркас из профиля, но при этом откроет доступ к подлету дронов с очень уязвимыми бомбочками, что нашим ребятам будет только на руку.