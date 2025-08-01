На юге Европы продано уже четвертое предприятие автоиндустрии, три из которых оборонные

За неделю это уже третье оборонное предприятие, получившее нового владельца. Перед этим проданы заводы, выпускавшие военные грузовики и бронетранспортеры под брендами Iveco ASTRA и Iveco IDV.

Они принадлежали итальянскому концерну Iveco Group, который позавчера выкупила индийская компания Tata Motors. Теперь нового владельца имеет и предприятие из Астурии на севере Пиренейского полуострова.

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Как пишет Indra на своем сайте, это первый шаг к тому, чтобы сделать Астурию центром всей своей деятельности по производству наземных платформ.

Фото: Indra Group

Это приобретение усилит оборонно-промышленную базу Испании и Европы, будет способствовать обеспечению европейского суверенитета и автономии. Indra Group объединит производство высококачественных военных наземных транспортных средств в Астурии с использованием 100% испанских технологий с помощью Indra Land Vehicles.

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После подписания соглашения была проведена церемония приветствия перехода 156 специалистов фабрики в Индре. Они имеют большой опыт в выполнении сложных задач по проектированию и изготовлению деталей для тяжелой промышленности, и теперь они будут учиться в Indra для работы над оборонными проектами.

Фото: Indra Group

Компания также сделает значительные инвестиции в модернизацию станочного парка и оборудования, осуществит реконфигурацию производственных участков. Объем работ значительный.

Приобретенный завод имеет 75 000 квадратных метров, из которых 23 000 квадратных метров – закрытые помещения. Indra модернизирует его для установки новых производственных и сборочных линий для всех видов военных гусеничных и колесных транспортных средств.