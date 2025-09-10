На какие ухищрения идут кандидаты в водители, чтобы сдать теоретический экзамен для получения "прав"

У сервисном центре МВД Кельменцев кандидат в водители во время сдачи теоретического экзамена обратился за помощью к “помощнику”. Он использовал технические устройства, чтобы отлично сдать тестирование. Однако результат оказался другим – мужчина был отстранен от сдачи экзамена.

Читайте также: Сколько водителей лишены "прав" из-за вождения в нетрезвом виде

Во время теоретического тестирования администратор заметил странное поведение мужчины, который суетливо пытался восстановить связь через наушник. Как оказалось, это была тщательно спланированная "операция" с дополнительными техническими средствами: наушник, микрофон, павербанк.

В соответствии с приказом МВД №515 во время проведения теоретических экзаменов, использование любых посторонних средств, электронных устройств или “помощников”, предоставляющих неправомерное преимущество во время тестирования, запрещено. В случае выявления таких нарушений сдачи экзамена немедленно прекращается, а результаты тестирования – аннулируются.

У каждого кандидата в водители есть два варианта подготовки, как освоить теоретическую часть:

самостоятельно (учить ПДД нужно в соответствии с Типовой учебной программой подготовки и переподготовки водителей);

в аккредитованной автошколе, перечень которых доступен на сайте Главного сервисного центра МВД.

После освоения теоретической части необходимо обратиться в сервисный центр МВД для сдачи теоретического экзамена. Во время тестирования кандидат в водители должен ответить на 20 вопросов за 20 минут. Допускается не более 2 ошибок, иначе экзамен не сдан.

У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена. С первого раза экзамен успешно сдает лишь около 20% кандидатов. Если попытка оказалась неудачной, следующая будет доступна через десять календарных дней, начиная с 11-го. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться.

Экзамен по теории проводится в специально оборудованном классе. Компьютеры защищены программой DLP, что делает невозможным посторонний доступ. Перед началом и в течение экзамена кандидат в водители проходит проверку с помощью системы Face-ID. В помещении экзаменационного класса установлены видеокамеры.