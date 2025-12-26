На каких украинских АЗС разливают настоящий зимний дизель: исследование

Чтобы выяснить, есть ли на украинских заправках зимний дизель, эксперты Института потребительских экспертиз проверили дизельное топливо на украинских АЗС.

Морозы пришли - страхи вернулись

Пока температура в большинстве регионов опускается до минус 7–8 градусов, синоптики уже предупреждают о возможных минус 15. Именно при таких условиях дизель традиционно вызывает больше всего вопросов. Водители хорошо знают, что при недостаточной морозостойкости солярка начинает густеть, забивает топливные фильтры и фактически превращает автомобиль в недвижимость. Именно поэтому каждую зиму растет спрос на "антигель" и появляются слухи о дефиците настоящего зимнего топлива.

Как и где проверяли

Чтобы дать объективный ответ, эксперты отобрали образцы дизельного топлива по всей стране. Исследовали как обычный дизель, так и более дорогие премиальные сорта, которые позиционируются как "арктические". Всего было протестировано более двух десятков образцов из крупных национальных сетей, региональных АЗС и небольших локальных заправок.

Прежде всего эксперты приобрели образцы дизельного топлива в крупных всеукраинских сетях – WOG, УКРНАФТА, AMIC, KLO, ОККО, PARALLEL, БРСМ-НАФТА, MARSHALL. Также проверили небольшие региональные сети, расположены в областных центрах и на трассах – BVS и АВТОРАНС (Полтава), VST (Одесса), ФАКТОР (Житомир), MARKET (Закарпатье). Не обошли вниманием и малые сети – GRAND PETROL (Киев), SLON (Одесса), ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, AERO 8, PROLUX (все – Киевская область).

В нескольких АЗС были приобретены премиальные сорта дизельного топлива, а именно Арктический ДП Mustang + от WOG, Pulls Diesel Арктика OKKO, Ventus Diesel KLO, Euro + БРСМ-нафта и Evox MARSHALL. Это топливо стоит дороже, и позиционируется обычно как топливо сорта "Арктика", с очень низкой температурой замерзания.

Что исследовали

В аккредитованной лаборатории все образцы прошли проверку на соответствие ДСТУ по важнейшим параметрам: предельная температура фильтрации, температура вспышки в закрытом тигле и содержание серы. Эксперты разделили результаты, полученные в лаборатории на группы – зеленую, синюю и красную. В первую попали сети, результаты которых соответствовали всем нормативам и имели "запас прочности" по качеству, синюю – образцы без "запаса", но в пределах допусков, и красную – сети, топливо в которых не соответствовало нормативам действующего ДСТУ.

"Станут ли" машины на холоде

Самый интересный результат касается именно морозостойкости. Несмотря на многочисленные страшилки, все без исключения образцы выдержали "испытания холодом". Даже в сетях, где были зафиксированы нарушения по другим параметрам, температура фильтруемости не превышала минус 20 градусов. Это означает, что при минус 10, и даже существенно ниже, дизельные авто массово останавливаться не должны.

Конечно, на открытых трассах при сильном ветре и резком падении температуры запас может быть на грани, но общая картина оказалась значительно лучше, чем ожидали скептики.

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Температура вспышки в закрытом тигле Предельная температура фильтруемости, не выше Содержание серы Норматив не ниже 55, °С для марки С -20°С не более 10 мг/кг WOG 70 –26 3 УКРНАФТА 69 –24 8 AMIC 61 –25 3 KLO 65 –24 5 PARALLEL 72 – 23 6 ОККО 62 – 22 8 GRAND PETROL 65 – 23 8 SLON 64 – 23 7 ФАКТОР 55 – 21 10 АВТОТРАНС 56 – 20 9 BVS 58 – 20 10 MARSHALL 57 – 25 10 ВСТ 60 – 20 55 БРСМ-НАФТА 40 – 22 106 ПРОЛЮКС 68 – 20 98 AERO 8 55 – 22 230 ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ 56 – 21 50 МАРКЕТ 49 – 20 123





Красная группа

8 из 24 проверенных сетей, то есть 30 процентов, имели нарушения качества. Вместе с тем, "испытание холодом" выдержали все. Даже у нарушителей предельная температура фильтруемости не была выше минус 20°С!

Еще один важный параметр – температура вспышки дизельного топлива. Этот показатель может дать ответ, не попадали ли в солярку посторонние компоненты. Норматив - не ниже 55 градусов Цельсия. Температура вспышки не соответствовала нормативу в образцах сетей БРСМ-НАФТА и MARKET. У первого образца она оказалась 40°С при норме не ниже 55°С (!), что может свидетельствовать о том, что с этим топливом что-то "химичили". Такие результаты значительно повышают риски его пожароопасности. Ведь чем ниже температура вспышки, тем больше вероятность его воспламенения при ДТП. У остальных нарушителей с этим параметром проблем не выявлено.

А вот с содержанием серы ситуация катастрофическая. Напомним, что это вещество выводит из строя нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также в целом негативно влияет на ресурс двигателя. Для современных авто большие "дозы" серы в топливе вообще смертельны при системном использовании. А еще же оксиды серы из выхлопа попадают в воздух, и дальше мы вдыхаем это на улицах.

"Рекордсмены" по превышению – AERO 8, MARKET и БРСМ-НАФТА. В AERO 8 зафиксировано более чем двадцатикратное превышение (220 мг/кг при нормативе не более 10)! Серы в десять раз больше, чем требует ДСТУ, было обнаружено в MARKET и БРСМ-Нафта. В ДИЗЕЛЬ-ДИСКОНТ, PROLUX и VST также пятикратные и большие превышения. Конечно, такие дозы для старых дизельных моторов не станут проблемой, а вот современным двигателям такое топливо противопоказано.

Синяя группа АЗС

Здесь 4 сети – MARSHALL, BVS, АВТОРАНС и ФАКТОР. Нарушений не выявлено, но нет и "запаса прочности".

Зеленая группа

Нормативам ДСТУ соответствовали результаты 8 проинспектированных сетей. Дизельное топливо от УКРНАФТА, AMIC, WOG, KLO, ОККО, PARALLEL, GRAND PETROL и SLON имело значительный "запас". Все вышеупомянутые сети декларируют продажу качественного европейского топлива и лабораторные исследования подтвердили эту информацию.

В плане морозостойкости абсолютно все участники имеют показатели, превышающие требования. В частности, "обычный" дизель выдерживает минус 23°С в сетях PARALLEL, GRAND PETROL и SLON, минус 24 °С зафиксировано в УКРНАФТА и KLO. Топливо AMIC выдержит минус 25 °С, а дизель в сети WOG не загустеет даже при минус 26°С. Почти "арктика"!

С пожаробезопасностью все участники "зеленой" группы тоже справились на "отлично". Самый солидный "запас" у топлива PARALLEL (72 °С). У дизеля WOG также очень высокое значение - 70 °С. Это однозначный маркер заводского топлива.

И напоследок эксперты проверили серу. По украинским стандартам (аналогичным Евро 5) содержание серы в топливе допускается не более 10 мг/кг. У всех участников зеленой зоны вредная сера была ниже норматива, чистые пробы "евродизеля" у WOG и AMIC (3 мг/кг), также низкое значение зафиксировано в "солярке" KLO (5 мг/кг).

Что с премиальным "арктическим" дизелем

Отдельно эксперты проверили дорогие "именные" сорта, за которые водители доплачивают, рассчитывая на максимальную защиту зимой. Часть таких образцов действительно продемонстрировала арктические свойства, выдерживая температуры значительно ниже минус 30 градусов. Но были и случаи, когда премиальный дизель фактически не отличался от обычного, кроме названия и более высокой цены.

По документам, "арктический" сорт должен прокачиваться при температуре не выше минус 30 °С. По факту, Арктический ДТ Mustang + WOG выдержал ниже – 40 °С, Pulls Diesel на OKKO – минус 33 °С, а Ventus Diesel от KLO не застынет при 32 °С. Результаты впечатляющие.

А вот дизель БРСМ-НАФТА Euro+ оказался аналогичным своему "обычному" аналогу, с температурой фильтруемости –20°С и серой 110 мг/кг. Похоже, что доплата в 2 гривны за литр этого топлива взимается только за название Euro+... Что касается содержания серы других участников, то она почти отсутствует в образце Арктический ДТ Mustang + WOG (4 мг/кг).

Исследование по ДСТУ 7688:2015 к топливу дизельному Содержание серы Предельная температура фильтруемости Температура вспышки в закрытом тигле Норматив не более 10 мг/кг для марки Арктика - 30°С не ниже 55, °С WOG (MUSTANG +Арктика) 4 ниже – 40 61 KLO (VENTUSДИЗЕЛЬ) 5 – 32 65 ОККО (PULLS DIESEL Арктика) 6 – 33 61 БРСМ-нафта (EURO+) 110 – 20 55 MARSHALL (EVOX) 62 – 26 10

Что это значит для водителей

Главный вывод исследования простой и одновременно успокаивающий. При минус 10 градусах дизельные авто в Украине массово не остановятся, даже если заправляться на самых дешевых АЗС. Разговоры о полном отсутствии зимней солярки в стране существенно преувеличены.

В то же время разница в качестве топлива между сетями остается. Где-то дизель имеет солидный запас по параметрам, а где-то - формально выдерживает холод, но несет риски для современного двигателя. Именно поэтому эксперты советуют выбирать заправки, где качество подтверждено не только ценой или брендом, но и реальными лабораторными показателями. Зима, как известно, любит неожиданности.