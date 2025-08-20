На Киевщине могут построить новый автодром для гонок

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил изданию vechirniy.kyiv.ua, что встретился вместе с министром молодежи и спорта Матвеем Бедным и представителем автомобильного спорта Иваном Зубчуком. Во время обсуждения речь шла о перспективах развития автоспорта в регионе.

Среди главных задач - реализация проекта строительства автодрома, который станет площадкой для тренировок, проведения чемпионатов и массовых мероприятий. По словам Калашника, это позволит создать альтернативу уличным “ночным гонкам”, что по мнению некоторых полицейских угрожают безопасности жителей и нарушают порядок.

“Наша цель - обеспечить цивилизованные условия для занятий автоспортом. Киевщина имеет потенциал стать лидером в развитии этой инфраструктуры”, - отметил он. В КОВА отмечают, что переход от идеи к реализации планируют осуществить уже в ближайшее время.