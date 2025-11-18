В Киевской области обнаружена незарегистрированная заправка

Налоговая служба совместно с полицией остановила работу "нелегальной" автозаправочной станции в Киевской области. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС региона.

Во время проведения мероприятий налогового контроля сотрудники подразделения фактических проверок установили, что физическое лицо осуществляло розничную продажу горючего без государственной регистрации как субъект предпринимательской деятельности и без обязательной по украинским законам лицензии на торговлю горючим.

Нарушение задокументировано актом проверки и протоколом об административном правонарушении, составленным по части первой статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В рамках совместных действий сотрудники полиции изъяли горюче-смазочные материалы, находившиеся в обращении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на одной из модульных газовых АЗС налоговая зафиксировала факт розничной торговли топливом без действующей лицензии. Также в октябре налоговики оштрафовали автозаправочную станцию в Черкасской области на 660 тысяч гривен за аналогичное нарушение.