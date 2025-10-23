На киевских АЗС "бодяжат" по-черному: на двух заправках фальсификат уже не будут продавать

Теперь нелегальную торговлю прикрыли. Продажа моторного топлива сомнительного качества и без соответствующей очистки прекратили детективы столичного территориального управления Бюро экономической безопасности.

Состоялись соответствующие следственные действия. В ходе обыска изъято как документацию, так и рабочую атрибутику. Все это впоследствии будет фигурировать в деле как вещественное доказательство.

С территории расположения АЗС детективы после обыска вывезли также почти 4,5 тонны литров горючего.

С фото видно, что оборудование там работало не один месяц и, вероятно, не один год. Фото: БЭБ, г. Киев

Также изъято четыре топливораздаточные колонки, которые использовались для продажи бензина и солярки с нарушением требований действующего законодательства, то есть без документов об их качестве, происхождения и тому подобное.

Продолжается досудебное расследование. Назначены соответствующие судебные экспертизы и устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконной схемы.