На ключах от автомобилей нашли сотни колоний бактерий

Новое исследование, проведенное в Великобритании, показывает, что наши ключи от машины являются центром размножения бактерий. Ученые доказали, что в среднем они содержат почти в четыре раза больше бактерий, чем на экране вашего телефона, пишут в Road and Truck.

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Правда, это исследование страхового брокера MoneySuperMarket не очень репрезентативное. Ведь ключи тестировал всего один исследователь – доктор Джо Латимер, который "собрал различные ключи от автомобилей у людей с различными привычками и привычками уборки". Поэтому размер выборки, вероятно, слишком мал, чтобы делать выводы нобелевского уровня.

Несмотря на этот нюанс, результаты интригуют. Врач взял мазок из ключей, который поместил в чашку Петри. Команда также опросила около 2000 людей в Великобритании, чтобы узнать, как часто они чистят ключи от машины. Вот что они обнаружили.

В среднем на мазках с ключей выросла 241 бактериальная колония. Это почти в четыре раза больше, чем на среднем телефоне, где их количество составило 66 колоний. Этот показатель похож на тот, что и компьютерной клавиатуре – 68. На сиденье унитаза зафиксировано около 1100 бактериальных колоний, поэтому на ключах почти в пять раз меньше.

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Большинство бактерий были безвредными, но не все. "Некоторые колонии бактерий были кишечными, около 15% от общего количества. Хотя они вряд ли представляют проблему, при определенных условиях они могут быть переносчиками заболеваний", – сказал Латимер.

Исходя из этой информации, спросите себя, как часто вы чистите ключи? Треть опрошенных Латимером респондентов сказали, что никогда не чистят свои ключи. Интересное соотношение по брендам: 49% опрошенных владельцев Skoda и Volkswagen сказали, что никогда не чистили свои ключи, 51% водителей Nissan сказали то же самое.

С другой стороны, некоторые владельцы брендов выглядят гораздо более старательными. 57% владельцев BMW, как сообщается, чистят свои ключи по крайней мере раз в неделю. Владельцы Mercedes-Benz занимают второе место, где 55% утверждают, что делают то же самое. Land Rover занимает третье место, где 46% водителей говорят, что чистят свои ключи еженедельно.

Интересно, что почти каждый пятый человек (19%) говорит, что чистит свои ключи ежедневно. Вывод – чаще обрабатывайте ключи своих авто антисептиком или антибактериальными салфетками. К счастью, это так же просто, как использование мыла и воды.