На Львовщине разоблачили 23-летнего местного жителя, который предлагал перерегистрировать автомобили в сервисном центре МВД без присутствия владельцев и очередей. Спрос на такие услуги достаточно высок из-за того, что очереди в сервисные центры МВД могут растягиваться на недели. Мужчина утверждал, что имеет связи среди руководства центра и может быстро регистрировать авто.

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В другом случае сотрудница одного из сервисных центров МВД Львовщины предлагала за вознаграждение помочь сдать практический экзамен, обещая повлиять на должностных лиц центра. Спрос на такие услуги понятен, ведь кандидатов в водители сильно “фильтруют”. По официальным данным шансы успешно сдать практический экзамен с первого раза сейчас - один к четырем.

Оба фигуранта попались при передаче денег. Задержание провели оперативники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции совместно со следователями полиции Львовщины при содействии руководства регионального сервисного центра ГСЦ МВД во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В ближайшее время лицам изберут меры пресечения, продолжается следствие и выясняются причастные к схеме. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения за злоупотребление влиянием.

Сервисные центры МВД призывают честно проходить обучение в автошколах и сдавать экзамены в сервисном центре МВД.

Граждане, желающие получить водительское удостоверение, должны: