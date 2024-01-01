На Николаевщине покупатель во время тест-драйва украл мотоцикл во время тест-драйва

ФОТО: Баштанский районный отдел полиции|
ИЖ 7108, который пытались угнать
В воскресенье, 11 ноября, в полицию Снигиревки, что на Николаевщине, обратился 42-летний местный житель. Он заявил, что его мотоцикл “ИЖ 7108” похитили прямо у него на глазах.
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Потерпевший выложил объявление о продаже мотоцикла, им заинтересовался подозреваемый. Мужчины встретились, продавец показал свой товар. Затем так называемый “покупатель” захотел испытать ИЖ 7108 на ходу. Он сел и уехал в неизвестном направлении.
Полицейские нашли мотоцикл за пределами Снигиревки – оказалось, что злоумышленник оставил его из-за того, что закончилось топливо. Мотоцикл вернули владельцу, а вора задержали.
Им оказался 38-летний мужчина, который ранее уже подозревался в подобных поступках.
Следствие продолжается, а задержанному уже выдвинуто подозрение по ч. 2 ст. 289 УК Украины “Незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно”, которая предусматривает до восьми лет тюрьмы. Вскоре суд рассмотрит, какую меру пресечения избрать.