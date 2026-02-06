На основании каких документов выдается водительское удостоверение

Для получения изготовленного пластикового бланка водительского удостоверения в сервисном центре МВД заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Законодательством Украины предусмотрен четкий и исчерпывающий перечень таких документов.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

Документы, удостоверяющие личность

При обращении в территориальный сервисный центр МВД лицо подает один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

вид на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Допускается также предъявление указанных документов в электронной форме через приложение "Дія".

Документы о месте жительства

В случае если представленный документ не содержит сведений о задекларированном или зарегистрированном месте проживания или пребывания в Украине, дополнительно подается один из следующих документов:

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица с указанием фактического места жительства;

выписка из реестра территориальной общины о задекларированном или зарегистрированное место жительства или пребывания, в том числе в электронной форме через приложение "Дія".

Главный сервисный центр МВД отмечает, что перечень документов является исчерпывающим и определен действующим законодательством.

Важные организационные нюансы

Обмен водительского удостоверения возможен в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства.

Получение водительского удостоверения впервые осуществляется в сервисном центре МВД, который проводит экзаменационную деятельность, также без привязки к месту жительства, при условии успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Главный сервисный центр МВД рекомендует гражданам заблаговременно проверять наличие всех необходимых документов перед обращением в сервисный центр для получения или обмена водительского удостоверения.