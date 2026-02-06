Укр
На основании каких документов выдается водительское удостоверение

Чтобы получить водительский документ нужно предъявить другой документ. Существует исчерпывающий перечень документов которые подходят для этого.
На основании чего выдается водительское удостоверение
Для получения изготовленного пластикового бланка водительского удостоверения в сервисном центре МВД заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Законодательством Украины предусмотрен четкий и исчерпывающий перечень таких документов.

Документы, удостоверяющие личность

При обращении в территориальный сервисный центр МВД лицо подает один из следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • вид на постоянное проживание;
  • вид на временное проживание;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
  • удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

Допускается также предъявление указанных документов в электронной форме через приложение "Дія".

Документы о месте жительства

В случае если представленный документ не содержит сведений о задекларированном или зарегистрированном месте проживания или пребывания в Украине, дополнительно подается один из следующих документов:

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица с указанием фактического места жительства;
выписка из реестра территориальной общины о задекларированном или зарегистрированное место жительства или пребывания, в том числе в электронной форме через приложение "Дія".

Главный сервисный центр МВД отмечает, что перечень документов является исчерпывающим и определен действующим законодательством.

Важные организационные нюансы

Обмен водительского удостоверения возможен в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства.

Получение водительского удостоверения впервые осуществляется в сервисном центре МВД, который проводит экзаменационную деятельность, также без привязки к месту жительства, при условии успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Главный сервисный центр МВД рекомендует гражданам заблаговременно проверять наличие всех необходимых документов перед обращением в сервисный центр для получения или обмена водительского удостоверения.

