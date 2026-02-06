На основании каких документов выдается водительское удостоверение

Для получения изготовленного пластикового бланка водительского удостоверения в сервисном центре МВД заявитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Законодательством Украины предусмотрен четкий и исчерпывающий перечень таких документов.
Документы, удостоверяющие личность
При обращении в территориальный сервисный центр МВД лицо подает один из следующих документов:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное проживание;
- вид на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.
Допускается также предъявление указанных документов в электронной форме через приложение "Дія".
Документы о месте жительства
В случае если представленный документ не содержит сведений о задекларированном или зарегистрированном месте проживания или пребывания в Украине, дополнительно подается один из следующих документов:
справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица с указанием фактического места жительства;
выписка из реестра территориальной общины о задекларированном или зарегистрированное место жительства или пребывания, в том числе в электронной форме через приложение "Дія".
Главный сервисный центр МВД отмечает, что перечень документов является исчерпывающим и определен действующим законодательством.
Важные организационные нюансы
Обмен водительского удостоверения возможен в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от задекларированного или зарегистрированного места жительства.
Получение водительского удостоверения впервые осуществляется в сервисном центре МВД, который проводит экзаменационную деятельность, также без привязки к месту жительства, при условии успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.
Главный сервисный центр МВД рекомендует гражданам заблаговременно проверять наличие всех необходимых документов перед обращением в сервисный центр для получения или обмена водительского удостоверения.