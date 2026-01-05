На поединок с токсичными растениями поставили спецтехнику: с кем будут воевать

Спецтехника по этой программе поступила в коммунхозы Турковской, Стрелковской и Боринской громад. О мерах борьбы на трансграничных территориях с растениями семейства зонтичных, что перешли в неконтролируемое распространение, говорится в сообщении Львовской ОВА.

Передача специализированной техники и навесного рабочего инструментария для борьбы с совершенно ненужным на наших землях токсичным борщевиком расценивается как результативный шаг к реализации проекта Interreg NEXT Польша–Украина 2021–2027 "Защита биоразнообразия трансграничных территорий Украины и Польши от инвазионных популяций борщевика (Heracleum)".

Трактор изготовлен в Украине

В пакете помощи каждая громада получила сертифицированный в Украине трактор марки Spike ТК 904 мощностью 90 л.с. (66,1 кВт) от турбодизельного двигателя YTO. Это – 4-цилиндровый рядный силовой агрегат с водяным охлаждением и турбонаддувом, что гарантирует стабильную работу даже в сложных условиях и может выполнять широкий спектр сельскохозяйственных задач.

Мотор комплектуется синхронизированной коробкой передач 12+12R с реверсным переключением, что обеспечивает плавное движение и легкое маневрирование. Полный привод 4×4 добавляет проходимости на любом типе почвы и позволяет использовать большие орудия.

Тракторы сразу укомплектовали по целевому операционному назначению – уничтожение растения-поганки. Фото: Львовская ОВА

Для многооперационных задач в зоне растения-вредителя

Гидравлическая система включает три пары выходов, что расширяет возможности использования навесного оборудования. Имеет отдельный бак на гидравлическое масло объемом 30л.

Трехточечная навеска категории 2 (евро крюки) позволяет надежно крепить разнообразное навесное оборудование, в том числе предоставленную в комплекте косилку-измельчитель и плуг. Косилка-измельчитель Stark KDL 180 + Profi изготовлена в Литве. В комплекте также есть двухкорпусный плуг с предплужником для механического уничтожения борщевика.

В этой нише трактору МТЗ не бывать

По классу тяги это хорошая альтернатива белорусским тракторам МТЗ, но более экономичная и комфортная. Украинский производитель "Агро Кар", запуская серийное производство тракторов серии Spike TK, в т.ч.TK904, практически превратил кабину на небольшой офис оператора.

Здесь превосходная эргономика рабочего места. Для устранения монотонности рабочих операций установлено магнитолу с MP3, выведено пневмопистолет для обдува кабины. К классическим приборам добавили счетчик моточасов, а для снижения усталости поставили удобное кресло с ортопиедическими свойствами – сиденье от фирмы Grammer имеет множество настроек.

Распространение борщевика следует прекратить

Такой транспортно-инструментальный комплект позволит проводить системную обработку пораженных земель и значительно повысит эффективность борьбы с опасным инвазионным растением: главная задача заключается в том, чтобы остановить распространение токсичного борщевика Сосновского на трансграничных территориях Украины и Польши.

Самостоятельно такую технику купить сложно

Как отметил поселковый голова Боринской громады Михаил Шкитак, приобрести такую дорогостоящую технику самостоятельно было бы невозможно. Благодаря инициативе Львовской Аграрной палаты и департамента агропромышленного развития Львовской ОВА удалось привлечь грант ЕС для Украины на более 800 тыс. евро.

Реализация проекта позволит громаде существенно уменьшить площади распространения борщевика и вернуть земли к полноценному использованию.