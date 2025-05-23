В Полтавской области без экзамена обменяли "права" выданные в 1974 году

Двое давних соседей из Миргорода – Алексей Дмитриевич и Дмитрий Борисович решили получить временные пластиковые “права”. Водители с многолетним опытом управления автомобилями обменяли свои старые водительские удостоверения в сервисном центре МВД. Одно было выдано еще в 1974 году, второе – в 1987-м.

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“Эти права уже видели и гору, и долину, пора обновить!”, – говорит Алексей Дмитриевич, рассматривая старый ламинированный документ без конечного срока годности.

“Современные документы – это как новые кроссовки: удобнее и лучше выглядят!”, – улыбается в ответ Дмитрий Борисович.

В сервисном центре МВД мужчины прошли все этапы обмена водительского удостоверения. Уже через полчаса держали в руках новые водительские удостоверения современного образца. С новым дизайном, удобного формата и защитой, как в европейских странах. Что правда они не будут служить так долго как их старые документы. У современных водительских удостоверений срок действия ограничен: 30 лет.

Для обмена водительского удостоверения необходимо:

выбрать сервисный центр МВД – перечень подразделений;

зарегистрироваться онлайн Е-запись или через терминал в сервисном центре МВД;

прийти в выбранный день и время и за 30 минут получить временное водительское удостоверение современного образца.

С собой необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

имеющееся водительское удостоверение.

Обращаем внимание, действительными считаются все ранее выданные на территории Украины водительские удостоверения. Граждане самостоятельно принимают решение осуществлять обмен документа или нет. Ориентировочная стоимость услуги обмена водительского удостоверения составляет – 608 грн, может быть начислена комиссия банка.