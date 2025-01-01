На празднике "День вооруженных сил Германии" у Daimler Truck была своя программа

Действо проходило в рамках праздничной программы на военном полигоне в Дике. В сценарии показа целый раздел был отведен производителю специальных грузовиков. Изюминкой выступления стал специальный Unimog.

Автомобиль получил надстройку скорой медицинской помощи компании EMPL Fahrzeugwerk GmbH. Эксперты по продукции Mercedes-Benz Special Trucks сделали для зрителей своеобразную презентацию с объяснением многочисленных функций автомобиля с высокой проходимостью.

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Эту машину можно использовать для оказания профессиональной первой медицинской помощи в труднодоступных местах.

Фото: Daimler Truck

В оборудованном салоне автомобиля для профессионального оказания первой медицинской помощи смонтировано лежачие места для четырех раненых (покалеченных, больных) или шести сидячих пациентов.

Кузов автомобиля с изоляционными панелями имеет полностью оборудованную процедурную комнату, включая подачу кислорода, систему фильтрации свежего воздуха, сплит-систему кондиционирования и дополнительное отопление.

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Стены кузова рассчитаны на установку медицинского оборудования в соответствии с европейским стандартом EN1789. Это означает, что автомобиль и обученный персонал быстро готовы к действию.

Специальное внутреннее освещение без бликов обеспечивает хорошо освещенное рабочего места. Поскольку это автомобиль военного исполнения, то при необходимости освещение можно переключать в режим камуфляжного света. Встроенная система домофона позволяет медицинской бригаде поддерживать связь с водителем во время движения.

Фото: Daimler Truck

В технических ящиках медицинского автомобиля Unimog, как и любой другой армейской версии (см. демонстрационное видео внизу), зарезервировано место для хранения дополнительных материалов: цепи противоскольжения, инструменты Pioneer, канистры, канаты и тому подобное.

В передней части автомобиля установлена гидравлическая лебедка с тяговым усилием 80 кН для самостоятельного вытягивания.

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Кроме Mercedes-Benz Unimog, в показе в течение субботнего дня демонстрируются автомобили Zetros, которые также входят в автопарк Бундесвера как вездеходные транспортные средства. Кстати, на этом шасси также построены машины скорой помощи с треугольной звездой, подобные представленной модели.

Фото: Daimler Truck

В течение многих лет Zetros в различных версиях надстройки, начиная от бортовых, саперных, командно-штабных машин и еще доброго десятка различного назначения, используются не только в подразделениях Бундесвера, но и в международных миссиях. Они на деле доказали свою надежность и эксплуатационную пригодность.

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Поставщик услуг мобильности Бундесвера BwFuhrparkService GmbH, недавно разместил заказ у Daimler Truck: производитель должен поставить трехзначное количество логистических автомобилей в течение года.

Фото: Daimler Truck

Ежегодно немецкие вооруженные силы открывают свои двери для заинтересованных посетителей в "День вооруженных сил Германии". Всего в десяти местах солдаты и гражданские служащие приглашают посетителей в свои казармы, учебных площадок, аэродромов и исследовательских центров.

Этот день оживляет различные профессии, масштабные задачи Бундесвера и военные технологии.