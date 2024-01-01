На продажу выставлен шестиколесный "брат" Mercedes-Benz G-Class на базе Suzuki Jimny

Как сообщает Carscoops, у владельца Suzuki Jimny из Великобритании возникла гениальная идея превратить внедорожный Jimny в шестиколесный пикап. В результате получился довольно интересный проект с колесной базой 6x4.

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Сообщается, что “донором” для модели стал экземпляр 2019 года, импортированный из Японии. Сообщается, что идея создать такой пикап не новая, поскольку владелец увидел подобный проект в интернете.

Механики добавили третью ось в задней части модели, используя оригинальный мост Suzuki. Затем они оснастили автомобиль вездеходными шинами. Кузов пришлось дополнительно удлинить и установить новую пару крыльев, разработанных в соответствии с оригиналом. В результате в задней части образовался отдельный задний отсек.

Бампер и задние фонари были взяты непосредственно из автомобиля-донора. Чтобы завершить проект, кузов покрыли цветом Nardo Grey от Audi, который прекрасно сочетается с черными молдингами и колесными дисками в тон, создавая коренастый вид, подобный шестиколесному G-Class.

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Салон украсили черной и серой кожей и дополнительно установили новую информационно-развлекательную систему от Kenwood. Согласно объявлению на eBay, модель имеет 11075 км пробега на одометре, а фотографии свидетельствуют о том, что она в идеальном состоянии.

Атмосферный 1,5-литровый двигатель Jimny остался стандартным. Он выдает скромные 105 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента. Однако, владелец предлагает обновить мотор дополнительным комплектом турбонаддува от Garrett, что также включает новые форсунки, коллекторы и интеркулер. Благодаря такому апгрейду мощность двигателя можно увеличить до 172 л.с. и 270 Нм.

Двигатель работает в паре с четырехступенчатой АКПП, передающей крутящий момент на четыре задних колеса. Публикации на Reddit свидетельствуют, что сборка была завершена год назад и зарегистрирована только в 2025 году. Изначально Jimny 6×4 планировали выставить на аукцион 1 марта на ипподроме Ascot в Великобритании по ориентировочной цене от 50 500 до 63 100 долларов.

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На данный момент модифицированный внедорожник все еще продается на eBay по цене от 45 000 фунтов стерлингов (около $56 700). Для сравнения, это делает единственный в своем роде Suzuki Jimny почти в 20 раз дешевле шестиколесного Mercedes-Benz G63.