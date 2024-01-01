На противотанковой мине трактор взлетел в воздух, но в металлолом не попал

Случай действительно уникальный. Несмотря на то, что "Белорус" был разрушен до невозможного, тракторист чудом выжил, хотя и получил значительные ранения. И это самое главное.

Как сообщается на ФБ-странице предприятия, после длительного лечения и реабилитации ветеран лесной отрасли вышел на заслуженную пенсию. А трактор благодаря тому, что механизатор остался живым, решили восстановить.

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"Этот случай еще раз напомнил о том, в каких чрезвычайно опасных условиях работают лесоводы на Лиманщине. Ежедневные обстрелы со стороны российских войск по лесным массивам делают почти все участки леса потенциально смертельными. Неразорвавшиеся снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы создают постоянную угрозу для жизни работников, которые несмотря на опасность продолжают выполнять свои обязанности", – отметил тогда директор ГП "Лиманское ЛГ" Алексей Приходько.

Фото: Лиманский лесхоз

Изуродованный до невозможного 15 сентября 2024 года в Краснолиманском лесничестве трактор ремонтировался с использованием агрегатов и деталей как из списанных тракторов-доноров, так и из складских запасов или закупленных на стороне.

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Уже нынешней весной перед началом пожароопасного сезона отремонтированный МТЗ вернулся в машинно-тракторный парк лесничества и вышел на минерализацию полос и вспашку под будущие посадки лесных культур.

Фото: Лиманский лесхоз

Таким образом, в проложенных в 2025 году 29,3 км новых противопожарных полос и в уходе за 9 км уже имеющихся искусственных преград огня вокруг лесных насаждений есть большая доля восстановленного трактора.

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"Во время постоянных вражеских обстрелов лесных массивов, когда угроза высокой пожарной опасности возрастает, а также чрезвычайно опасных условий труда каждая единица техники имеет большое значение. Этот трактор остается незаменимым помощником в создании минерализованных полос и тушении пожаров", – сообщили в ГП "Лиманский лесхоз".

Вот в каких условиях в прошлом году летом работал упомянутый МТЗ 82.1. Фото: Лиманский лесхоз

В архиве лесхоза сохранились фотоснимки и видео того, как в прошлом году летом (см. видео ниже) этот трактор выводили на борьбу с лесными пожарами, что возникали из-за вражеских обстрелов по всему Лиманскому прифронтовому участку.

Сейчас после ремонта эта машина, но уже с другим трактористом, снова в работе на вспашке под новые посадки деревьев, создании противопожарных минерализованных полос и противостоянии постоянным пожарам, возникающих в лесных массивах прифронтовой полосы.