На ремонт фронтовых дорог выделено более 5 миллиардов гривен: как это объяснили в Кабмине

Это должно улучшить доставку в зону боевых действий техники и боеприпасов, обеспечить подвоз жителям прифронтовых городов и сел товаров первой необходимости, а при необходимости – эвакуацию населения и вывоз основных средств производства. О новом в смете говорится в сообщении Минразвития общин от 1.04.25 г.

"Военная логистика должна работать бесперебойно – это одно из условий для поддержания обороноспособности. Это те маршруты, которыми ежедневно движутся военные, проходит эвакуация бойцов и гражданских, доставляется гуманитарная помощь. Восстановление дорог в прифронтовых регионах напрямую влияет на эффективность этих процессов, на спасение жизней", – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

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Средства этим же решением правительства распределены. Государственному агентству восстановления из указанной суммы выделяется более 2,6 миллиарда гривен. Эти деньги адресно заявлено на ремонтные работы и содержание разрушенных или поврежденных дорог общего пользования государственного значения, которые используются для нужд Вооруженных Сил Украины.

Еще более 2,5 миллиарда гривен выделяется областным государственным администрациям. Назначение то же – ремонтные работы и содержание разрушенных или поврежденных дорог общего пользования местного значения, которые используются для нужд Вооруженных Сил Украины.

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Поэтому все дороги, на ремонт которых планируется направить средства, используются для перевозки военных и гуманитарных грузов. Там также пролегают эвакуационные маршруты с прифронтовых территорий.

Отмечается, что в первую очередь для возвращения дорог в эксплуатацию строительные организации проведут восстановление дорожного полотна.