На рынке Норвегии почти не осталось традиционных авто

Tesla Model Y
Согласно данным Норвежской администрации автомобильных дорог (OFV), на которые ссылается autoconsulting.ua в июне 2025 года в стране было зарегистрировано 17 799 новых электрокаров из 18 376 общих новых регистраций. Таким образом, доля электричек составила рекордные 96,9%.
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Для сравнения: в июне 2024 года электромобили составляли 80% от всех новых регистраций. То есть прирост за год составил 3 790 авто. Для справки: в мае 2025 года зарегистрировано 4 415 новых электромобилей.
В июне только 577 транспортных средств имели не полностью электрический привод:
- 152 плагин-гибрида (падение на 83,7% по сравнению с июнем 2024 года),
- 223 классических гибрида (падение на 89,1%),
- 142 дизельных авто – лишь 0,8% рынка (против 2% в прошлом году),
- 57 бензиновых авто – 0,3% (против 1% в 2024 году).
Общая доля гибридов упала с 17% до 2% за год.
- Топ-10 электромобилей в июне 2025 года:
- Tesla Model Y – 5 004 шт.
- Toyota bZ4X – 825 шт.
- VW ID.4 – 714 шт.
- Tesla Model 3 – 639 шт.
- BYD Sealion 7 – 604 шт.
- VW ID.3 – 573 шт.
- Skoda Enyaq – 461 шт.
- Volvo EX30 – 433 шт.
- VW ID.7 – 428 шт.
- Volvo EX40 – 384 шт.
Всего за первое полугодие 2025 года в Норвегии было продано 75 515 новых авто - это на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года.