На самую дальнобойную Tesla Model Y с пробегом 821 километр выстроилась огромная очередь

На прошлой неделе Tesla представила в Китае новую версию Model Y с запасом хода 821 километр по циклу CLTC, сообщает издание Auto Time. И хотя продажи марки в стране существенно упали, новинка за один день получила заказов больше, чем Tesla обычно производит за три недели.

Впечатляющий старт

Уже в первый день только в Пекине продали почти 400 автомобилей нового варианта Model Y. Во многих салонах Tesla половина посетителей приходила именно посмотреть на эту модификацию. Впрочем, тест-драйвы пока недоступны - даже демонстрационных авто не хватает.

Model Y с пометкой Y+ имеет привычный дизайн, идентичный стандартной заднеприводной версии. Главное отличие - в технике. Новинка оснащена мощной батареей на 78,4 кВт-ч, которую поставляет южнокорейская LG Energy Solution. Это тот же аккумулятор, что и у Model 3 с пробегом 830 км.

Цены и варианты

Базовая цена нового Model Y составляет 288 500 юаней (примерно 40 500 долларов США). Для сравнения, стандартная заднеприводная версия с дальностью 593 км стоит 263 500 юаней, а двухмоторная Long Range (750 км) - 313 500 юаней.

Кроме пятиместных вариантов, в Китае предлагается еще шестиместная Model Y L с запасом хода 751 км, цена - от 339 000 юаней.

Почему это важно для Tesla

Запуск “дальнобойной” версии состоялся на фоне падения продаж бренда. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в октябре Tesla продала 26 006 машин, что стало самым низким результатом с 2022 года. Это на 35% меньше, чем в прошлом году, и более чем на 60% меньше, чем в сентябре.

Вследствие этого доля компании на рынке электромобилей Китая сократилась до 2,03%, и Tesla впервые с августа 2022 выпала из топ-10 производителей NEV (новых энергетических авто).

Однако реакция на Model Y с 821 км запаса хода показывает, что потенциал для восстановления интереса есть. Для китайского рынка, где конкуренция среди электрокаров бешеная, каждый новый вариант может стать решающим.

Что дальше

Tesla, вероятно, сделает ставку на этот “дальнобойный” вариант, чтобы компенсировать потерю позиций в Китае. Если спрос сохранится, Model Y 821 км может появиться и на других рынках Азии - а впоследствии, возможно, и в Европе.