На сколько вырос пенсионный сбор при первой регистрации авто

С 1 января 2026 года в Украине будут действовать обновленные параметры расчета сбора на обязательное государственное пенсионное страхование, который уплачивается при первой государственной регистрации легковых автомобилей пишет autoconsulting.com.ua.

Базовым показателем для определения ставок является прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который, соответствии с государственным бюджетом на 2026 год, установлен на уровне 3328 гривен.

Как формируется ставка пенсионного сбора

Размер сбора зависит от стоимости автомобиля и кратности прожиточного минимума, установленного по состоянию на 1 января 2026 года. Законодательством предусмотрено три ставки.

3 процента применяется, если стоимость автомобиля не превышает 165 прожиточных минимумов.

4 процента уплачивается в случае, если стоимость превышает 165, но не превышает 290 прожиточных минимумов.

5 процентов применяется, если стоимость автомобиля превышает 290 прожиточных минимумов.

Денежные пороги в 2026 году

С учетом прожиточного минимума 3328 гривен в 2026 году будут действовать следующие фактические пределы стоимости автомобиля (без НДС).

До 549 120 гривен включительно - ставка 3 процента.

Свыше 549 120 гривен, но не более 965 120 гривен - ставка 4 процента.

Свыше 965 120 гривен - ставка 5 процентов.

Что считается объектом налогообложения

Объектом налогообложения является стоимость легкового автомобиля, указанная в договоре купли-продажи, договоре мены, грузо-таможенной декларации, акте экспертной оценки или в других официальных документах, подтверждающих цену транспортного средства. Расчет пенсионного сбора осуществляется без учета налога на добавленную стоимость.

Когда уплачивается пенсионный сбор

Сбор уплачивается при первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине независимо от того, является ли транспортное средство новым или подержанным. Ключевым условием является именно первая регистрация на территории Украины.

Кто освобождается от уплаты

От уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации освобождаются легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями, независимо от их количества.

Контекст для автомобильного рынка

Сохранение действующей шкалы пенсионного сбора в 2026 году означает, что государство повышает фискальную нагрузку на покупателей автомобилей опосредованно – фактические суммы платежей автоматически растут вместе с повышением прожиточного минимума. Для покупателей авто из среднего и высшего ценового сегмента это означает дополнительные расходы при первой регистрации, тогда как электромобили и в дальнейшем остаются полностью освобожденными от этого платежа.