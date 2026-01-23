На таможне действует собственная авторазборка: машины там разбирают бесплатно

Поскольку кинолог стоял на своем и говорил, что Дана еще ни разу своими рецепторами обоняния не ошибалась, то автомобиль Ford отогнали в бокс для тщательной проверки.

Как говорится в сообщении Закарпатской таможни, служебный пес пункта пропуска сделал правильные выводы, потому что в днище автомобиля обустроили сразу несколько тайников с сигаретами.

Читайте также Как супруги на Закарпатье потеряли два "Мерседеса"

Когда в "зеленом коридоре" включается красный свет

Обнаружить тайники оказалось сложно. 68-летний житель из города Виноградов и его жена уверяли о полной законодательной лояльности и "зеленым коридором" и упрощенным контролем они воспользовались сознательно – ничего запрещенного не везут. Для декларирования товаров или предметов не имеют.

Однако в тот вечер (22 января 2026 года) выехать супругам из Украины в Венгрию не удалось. Несмотря на заверения, что в автомобиле Ford отсутствует любой товар, который подлежит обязательному письменному декларированию или скрытый от таможенного контроля, автомобиль подвергли тщательному осмотру.

Где-то примерно так и было, потому что у Даны по этому поводу есть свои отработанные сигналы. Коллаж: Авто24 с фото таможни

Машину готовил знаток автодела

Спрятанные в тайниках сигареты были размещены в предварительно переваренных порогах и переваренной передней части днища автомобиля, а также между моторным отсеком и салоном. Обнаружить это удалось только "после демонтажа всех колес автомобиля и подкрыльников".

Читайте также Nissan Leaf использовали для контрабанды сигарет

Только после этой процедуры стал возможен доступ к замаскированным металлическим люкам. Это также оказалось не очень просто, потому что те люки владелец зашпаклевал, покрасил и по контуру обработал автомобильным герметиком под заводское исполнение.

Дана была права: в нескольких тайниках сигарет оказалось много. После конфискации они, вероятно, порадуют ребят на фронте. Фото: Закарпатская таможня

Под герметиком каждого люка был скрыт винт. Только выкрутив его, удалось добраться до скрытых сигарет. Вот здесь инспекторам повезло: для удобства извлечения скрытого товара упаковки сигарет с помощью скотча имели прикрепленную веревку, за которую и извлекались сигареты.

Далее процесс пошел легче и тщательно скрытые 1681 пачка табачных изделий различных марок были извлечены наружу, пересчитаны и опечатаны.

А дальше будет суд

В отношении закарпатца составлен протокол по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Сигареты без марок акцизного сбора и транспортное средство изъято до решения суда.

Санкции данной статьи предусматривают не только штраф от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, но и их конфискацию вместе с автомобилем.