На Тернопольщине "японский мост" восстановил логистику целого региона

Недавно редакция Авто24 рассказывала о выходе строителей на завершающий этап сооружения переправы.

Прошло не так много времени и этот мост введен в эксплуатацию с надлежащей предварительной процедурой тестирования тяжелыми груженными самосвалами.

Допуск нагрузок теперь 100 тонн

По сообщению Службы восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области, все установленные датчики измерения нагрузки на главный пролет моста показали хорошие результаты. Мост введен в эксплуатацию с хорошей оценкой надежности, гарантии безопасности и ресурса.

"На сегодня, допустимая нагрузка на мост увеличилось в несколько раз и составляет 100 тонн", – прокомментировал новые допуски начальник региональной Службы восстановления Николай Довгошия.

С помощью полностью загруженных самосвалов на мосту и датчиков под мостом лаборатория признала мост пригодным к эксплуатации. Фото: Служба восстановления

Параметры моста, длина которого достигает 20 м, соответствуют всем нормативам безопасности и нагрузок. Ширина двухполосного проезда составляет 8 м, то есть по 4 м на каждую полосу, что соответствует современным стандартам.

Также строители укрепили русло Гнезны, устроили габионы на скосах моста, восстановили подходы к искусственному сооружению и укрепили их основу.

С обеих сторон моста обустроены тротуарные зоны. С каждой стороны пешеходная дорожка имеет ширину 1,7 м, что также сделано в соответствии со стандартами для мостовых переходов такой категории дорог.



Справились за три месяца

В июне часть моста была повреждена из-за пренебрежения водителем грузовика требований знака об ограничении веса. Там запрещалось ехать транспортным средствам весом более 28 тонн. Это предупреждение было проигнорировано и мост подвергся разрушению.

Ремонтные работы продолжались три месяца. После демонтажа элементов старой конструкции здесь возвели новые опоры и установили новый металлический мост.

Ширины полосы здесь достаточно для того, чтобы безопасно разминулись встречные потоки транспорта. Фото: Служба восстановления

На последнем этапе работ дорожники упорядочили и подготовили к эксплуатации 160 метров подъездного пути, нанесли разметку, установили дорожные знаки.

Японское правительство знало, чем помочь

Модульные конструкции для нового моста передало на безвозмездной основе агентство международного сотрудничества (JICA) из Японии. Эта помощь поступила в рамках проекта "Программа экстренного восстановления".

Средства по смете остальных аварийно-восстановительных работ и материалов выделены из государственного бюджета.

Ресурс металлических конструкций автомобильно-пешеходного моста рассчитан на десятилетия, выдержит даже самые мощные наводнения. Фото: Служба восстановления

Трафик в 10 000 машин восстановится быстро

Теперь полноценное движение транспорта на этом участке дороги восстановлено, что важно для развития экономики, социальной инфраструктуры и логистики не только Тернопольской области, но и страны.

Ежедневно здесь до вывода этого искусственного сооружения из строя проезжало почти 10 000 транспортных средств. В дорожной Службе региона уверены, что очень быстро этот трафик не только восстановится, но и возрастет.