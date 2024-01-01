На тернопольские поля закупили гусеничные тракторы массой 18 тонн: что они будут делать

Трактор для землеобработки с широкой линейкой прицепных орудий имеет 6-цилиндровый 15,2-литровый двигатель MAN мощностью 618 л.с. Это первый гусеничный трактор с бесступенчатым приводом в этом классе мощности.

Для Тернопольского агропредприятия с земельным фондом в 40 000 гектаров техника такого силового потенциала является оптимальным вариантом для операций на вспашке, посеве или уходе за растениями. Несмотря на 18-тонную массу, этот двужильный трактор считается очень экономным относительно поверхности почвы и сохранения ее плодородных свойств.

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Гусеничная колесная база длиной 3000 мм дает максимальную площадь контакта с поверхностью почвы, уменьшая удельный вес давления на плодородный слой земли.

В результате владелец трактора достигает оптимального распределения массы машины по всей площади контакта. Этого обычные колесные тракторы достичь не могут из-за маленькой площади контакта протектора шины на поверхность поля.

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Фото: Агропродсервис

При меньшем уплотнении почвы гусеничный ход дает лучшее сцепление и это позволяет вести полевые работы даже там, где колесная машина с такими же орудиями обработки будет на скользкой/переувлажненной поверхности поля буксовать.

Бесступенчатый привод для оператора такой машины (см. иллюстративное видео внизу) значительно облегчает условия труда. Плавный переход привода такой трансмиссии с функцией синхронизации на скоростях от 0,02 до 40 км/ч позволяет оператору переключать передачи по диапазону без использования сцепления. При этом еще и возрастает экономия топлива, чего с классической трансмиссией не достичь.

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Рабочее место оператора в салоне имеет продуманную эргономику и целый ряд систем помощи для безопасной и комфортной работы. Во-первых, здесь благодаря хорошей герметичности сохраняется низкий уровень шума и перекрыто проникновение внутрь пыли. Во-вторых, здесь мощная система кондиционирования, нагнетающая в кабину очищенный свежий воздух.

Третий фактор – прекрасный обзор из-за большой круговой площади остекления. Но это еще не все. Для облегчения условий труда оператора трактор 1162 MT Vario, как и все нынешние тракторы серии Fendt 1100 MT, уже с завода подготовлены к установке системы автоматического вождения AutoGuide™.

Фото: Агропродсервис

В дополнение можно сказать, что тракторы Fendt 1162 MT Vario на украинском рынке уже не впервые. Они привлекли внимание агрофирм с большими объемами землеобработки: технологический трактор оправдан только для мощных хозяйств и агрохолдингов.

На Тернопольщине это уже второе хозяйство, имеющее во владении такую мощную машину. Перед этим Fendt 1162 MT Vario приобрела селянская агрофирма "Тюльпан" из Теребовлянского района.