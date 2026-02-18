BYD решил покорить Японию: первая модель Racco уже почти там

Основанием для такого утверждения является то, что в популярном для японской городской сети сегменте традиционно доминируют местные бренды Honda, Suzuki и Nissan. Никакой конкуренции от иностранных производителей там не было и ничего подобного японцы не ожидали.

Как пишет electrek.co, приход электрический кей-кара с логотипом BYD воспринимается как "маленькая революция". Произойдет такое уже нынешним летом.

Там, где BYD Racco не ждали

Первое появление BYD Racco в Японии на прошлогоднем Japan Mobility Show всерьез никто не воспринял именно в сегменте кей-каров. Заявка на часть ниши в группе электрических миникаров насторожила лишь японских менеджеров, поскольку это был первый кей-кар, изготовленный автопроизводителем за пределами Японии.

И хотя до официального старта продаж еще несколько месяцев, ведь BYD пообещал старт продаж Racco на нынешнее лето, новая машина уже вызвала ажиотаж своими возможностями и ценой.

Электрический кей-кар для каждого

По примеру японцев, которые "подсели" на доступные по цене и достаточно маленькие для узких городских улиц аккумуляторные машины, BYD не планирует делать машину дорогой

Официально ценник не раскрыт, но ожидается, что Racco будет стоить примерно 2,5 миллиона иен, то есть 16 300 долларов США. Это фактически в одном ценовом диапазоне с Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV, которые продаются в Японии.

Квадратный и элегантный

По дизайну "квадратно-гнездовой" компоновки автомобиль отвращения не вызывает – элегантная машина как для семейного использования, так и для молодежи. Интерьер выполнен в стиле "океанской эстетики".

Машина имеет 4-дверную архитектуру. При этом задние двери здесь купейного типа – сдвижные, а не створчатые, что удобно в тесных японских дворах и на тесных стоянках. Салон рассчитан на четверых (2+2).

Для городской логистики именно то

Габариты вписываются в требования класса: 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1800 мм в высоту. Здесь достаточно места под силовой блок и багажник.

Машина будет иметь спереди электрический двигатель и аккумулятор LFP емкостью 20 кВт-ч от FinDreams компании BYD. Его потенциала хватит на 180 км (112 миль).

Европа пусть подождет

О поставках малыша BYD Racco на европейский рынок ничего не сообщается.