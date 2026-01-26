На украинских заправках дизель уже по 70-73 гривне за литр

Еще в пятницу заместитель министра энергетики Николай Колесник публично уверял, что оснований для ценовых колебаний на топливо нет. Однако уже через несколько дней ряд операторов АЗС на волне морозов и роста спроса цены на зимний дизель снова поползли вверх.

Литр арктического ДТ сейчас стоит 70-73 гривен, и для многих водителей это стало неприятным, но уже знакомым сюрпризом, пишут в Авто24.

Почему дизель снова дорожает

Главный триггер нынешнего скачка - повышение спроса. Топливо нужно не только для заправки автомобилей, но и генераторов. Особенно – арктическое, которое не должно замерзать при низких температурах.

Вторая причина – ослабление гривны. Курс евро в Украине в крупнейших банках уже превысил психологическую отметку в 51 гривну, а именно в евро украинский рынок покупает значительную часть импортного дизеля. Для трейдеров это означает автоматический рост себестоимости еще до того, как топливо физически попадет в резервуары АЗС.

Следующий фактор - цена на мировом рынке. Котировки нефти и нефтепродуктов в мире снова пошли вверх, а зимние сорта дизеля традиционно дороже в производстве. Арктическое топливо требует более глубокой переработки и специальных компонентов, и это закладывается в конечную цену.

Не менее важную роль играет логистика. Зимой она становится сложнее и дороже: ограничения на маршрутах, погодные риски, рост стоимости перевозок. Все это добавляет несколько гривен к каждому литру еще до момента розничной продажи.

Отдельный пункт - налоговые новации. Акцизы на топливо в очередной раз повысились с начала 2026 года, а сейчас прошлогодние запасы исчерпались.

Почему обещания не работают

Формально чиновники правы: прямого дефицита дизеля нет. Но рынок живет не только дефицитом. Когда спрос растет из-за морозов, а водители массово переходят на зимние и арктические сорта, операторы получают возможность корректировать цены "на опережение". И пользуются этим, особенно когда валютный курс и мировой рынок дают удобное объяснение.

Что это означает для водителей

70 гривен за литр арктического дизеля - это уже новая реальность этой зимы. Для коммерческого транспорта и дизельных легковушек это означает существенный рост расходов на эксплуатацию. И если морозы затянутся, а евро не откатится назад, более низких цен в ближайшее время ждать не стоит.