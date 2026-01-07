На западе страны проложили новые маршруты для сдачи практических экзаменов

У сервисных центрах МВД Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей с 7 января 2026 года расширен перечень маршрутов для сдачи практических экзаменов на водительские категории.

В МВД отмечают, что обновление маршрутной сети позволяет равномерно распределять транспортные потоки во время проведения экзаменов, уменьшать нагрузку на отдельные улицы и обеспечивать более объективную оценку практических навыков управления транспортными средствами в реальных дорожных условиях. Новые маршруты ввели в следующих регионах:

Хмельницкий

Количество экзаменационных маршрутов увеличено с 12 до 20. Обновленная схема охватывает как центральные магистрали с интенсивным движением, так и спокойные жилые районы, что позволяет проверять умение управления в различных условиях трафика.

Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Добавлено 6 новых маршрутов, общее количество возросло до 15. Они проходят участками с разной конфигурацией дорожной сети и разным уровнем транспортной нагрузки.

Староконстантинов, Хмельницкая область

Маршрутная сеть дополнена 8 направлениями, всего теперь 15 маршрутов. Это позволяет комплексно оценивать готовность кандидатов к управлению в городских условиях.

Подгородное, Тернопольская область

Введено 10 новых маршрутов, которые охватывают жилые кварталы, улицы с разной интенсивностью движения и сложные перекрестки.

Кременец, Тернопольская область

Перечень маршрутов увеличен на 5. Новые направления включают подъемы и спуски, перекрестки разных типов и участки с ограниченной обзорностью.

Угринь, Тернопольская область

Добавлено 5 маршрутов, проходящих через жилую застройку и улицы с умеренным трафиком, характерным для небольших населенных пунктов.

Черновцы

В городе внедрено 10 новых маршрутов. Они охватывают центральные улицы, участки с активным пешеходным движением, полосы общественного транспорта и зоны с переменной организацией движения.

Кельменцы, Черновицкая область

Маршрутная сеть расширена на 6 направлений, которые проходят через жилые районы и перекрестки разных типов.

Практическое значение для кандидатов в водители

Обновленные маршруты предусматривают отработку проезда регулируемых и нерегулируемых перекрестков, участков с круговым движением и пешеходных зон, выполнения маневров парковки, разворотов и объезда препятствий, а также управления транспортным средством в плотном городском потоке и спокойных жилых районах. В МВД подчеркивают, что такой подход способствует лучшей подготовке водителей к реальным дорожным ситуациям.

Ознакомиться с актуальными маршрутами для сдачи практических экзаменов можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.