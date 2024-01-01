На Запорожский автозавод регулярно "прилетает", но он работает

Всего за три года войны ЗАЗ получил 16 ракетных прилетов. Одна из российских ракет попала прямо в начало линии сборки автобусов, отметил на своей ФБ-странице заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский,

Первая вице-премьер, министр Министерства экономики Украины Юлия Свириденко тоже поделилась впечатлениями от деловой поездки на автозавод после очередной атаки рашистов, говорится на ее ФБ-странице.

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"ЗАЗ пострадал от вражеских ударов – уничтожен цех и опытный автобус. Несмотря на это – завод продолжает производство. В 2024-2025 годах выпущено почти 300 новых школьных автобусов, часть из которых – на экспорт", – отмечает Юлия Свириденко.

Фото: пресс-служба Минэкономики

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Несмотря на такие убытки, Запорожский автомобильный завод возобновил производство автобусов. Место прилета отделено, уцелевшее оборудование перенесено. За прошлый год здесь выпущено 179 автобусов. Планом 2025-го предусмотрено изготовление 282 автобусов.

Фото: пресс-служба Минэкономики

Кроме этого, значительные мощности привлечены и на производство запчастей (в том числе и на экспорт) для легковых автомобилей, которые когда-то производили в Запорожье. Пока же выпуск легковушек здесь приостановлен.

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Сейчас средний уровень локализации в автобусах ЗАЗа – 48%. Несмотря на ракетные прилеты и близость фронта, предприятие работает. В частности, для государственной программы "Школьный автобус".

Фото: пресс-служба Минэкономики

Кроме этого, у предприятия, где сейчас трудоустроены на рабочих местах 500 работников, есть и собственные программы приоритетного направления.

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В этом году Запорожский автозавод запланировал создание новых модификаций автобуса "А08", соответствующих нормам Евро-6.

Фото: пресс-служба Минэкономики

Также запланировано восстановление проекта 12-метрового автобуса "А18". Опытный образец такой пассажирской машины уже был готов в прошлом году, но попал под ракетный обстрел ЗАЗ. Программу вернули в производство и вскоре новый образец будет готов.