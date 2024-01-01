Начался суд над хакером, который нашел уязвимость в электронной очереди ТСЦ МВД

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Киевской области, который сумел не только найти уязвимости системы предварительной записи в сервисные центры МВД, но и заработать на этом.

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Правоохранители видят в таких действиях “несанкционированное вмешательство в информационно-коммуникационные системы МВД, что нарушило порядок их работы” (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Санкция статьи, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Установлено, что мужчина изобрел способ помочь желающим получить талон для получения услуг в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службе МВД. Как известно, таких талонов в день генерируется ограниченное количество, в связи с чем не все могут воспользоваться услугами в желаемый день, поэтому обращаются к посредникам, которые обещают помочь получить талон.

Талантливый человек собственноручно создал программу, которая для его клиентов перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. В частности, эта программа (скрипт) позволяла ему автоматически получить талоны электронной очереди “е-запись” одновременно для нескольких человек. По подсчетам силовиков ориентированный заработок мужчины за 3 месяца составил более 40 тыс. долларов США.

Открытым также остается вопрос понесет ли ответственность кто-то из должностных лиц за допущенную техническую халатность, которая позволила постороннему человеку систематически перехватывать доступ к государственным сервисам? Ведь подобное подпадает под признаки служебной халатности (ст. 367 УК Украины). Пока по этому поводу прокуратура ничего не сообщает.