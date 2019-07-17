Это карьерный самосвал Komatsu, который работает в Швейцарии.

Самосвал Komatsu eDumper может перевезти за раз до 60 тонн груза. Только его батареи весят 4,5 тонны и имеют запас энергии, как в семи Tesla Model S (600 кВт/ч). Обычный карьерный самосвал тратит от 42 до 84 тысяч литров дизтоплива. Электрический лишен таких расходов.

Как и обычный электрокар, Komatsu eDumper имеет режим рекуперации. Причем чем больше у него груза, тем больше он производит энергии в этом режиме.

Смотрите видео елетросамосвала eDump:

Напомним, что Tesla изменила цены на свои модели.