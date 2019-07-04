Представлены две "заряженные" версии Mercedes-AMG, которые могут разгоняться до 270 км/ч.

Немцы показали самые “заряженные” модели – Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ и CLA 45 4MATIC+. Они оснащены 2,0-литровыми четырехцилиндровыми турбодвигателями, которые производитель считает самыми мощными в этом объеме среди тех, кто производится серийно.

Так, менее мощный из них выдает 285 кВт (387 л.с.), а S-вариант – 310 кВт (421 л.с.). 8-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями переключается за миллисекунды.

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Благодаря новому дифференциалу задней оси с двумя многодисковыми муфтами – по одному на каждое заднее колесо – полноприводный автомобиль может передавать всю тягу на задние колеса, тем самым обеспечив возможность дрифта. Для этого есть специальный режим трансмиссии.

Новые AMG-модели А-класса теперь существенно отличаются от "незаряженных" Mercedes-Benz снаружи. Впервые AMG A 45 и CLA 45 имеют AMG-шную решетку радиатора с двенадцатью вертикальными жалюзи (как у других представителей "семьи" AMG Performance). Кроме того, выраженный “нос акулы", аэродинамически изогнутый капот визуально занижают переднюю часть, чтобы создать впечатление чрезвычайно динамичного автомобиля.

Mercedes-AMG A 45 4MATIC +

Среди опций – аэродинамический AMG-пакет, включающий передний сплиттер, дополнительный диффузор, боковые спойлеры на заднем фартуке и задний спойлер. Они увеличивают прижимную силу, а следовательно, стабильность на высоких скоростях.

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Новые компактные спорткары преодолевают спринт от нуля до 100 км/ч за рекордное время – в зависимости от модификации на это нужно 3,9 или 4,0 секунды.

Mercedes-AMG 45 4MATIC +

Максимальная скорость базовых моделей ограничена 250 км/ч, а S-модели способны разогнаться до 270 км/ч завода. С дополнительным пакетом AMG Driver максимальную скорость 270 км/ч можно увеличить и для основной модификации.

Напомним, что специалисты Brabus разогнали до сотни Mercedes-AMG GT за 2,9 секунды.​​​​​​​