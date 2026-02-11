Укр
Наших дорожников из Молдовы не отпускают: ценными кадрами не разбрасываются

Украинские дорожники снова выбраны для реконструкции дорог в Молдове: вскоре старт работ на 42-километровом участке автодороги R34, которой довольно активно пользуются и украинские перевозчики.
Украинские дорожники в Молдове теперь надолго

ФОТО: Автомагистраль-Юг|

Баржи с материалами для объекта идут как из Румынии, так и из Украины

Валентин Ожго
На прошлой неделе компания "Автомагистраль-Юг" получила разрешение на начало работ. Срок выполнения контракта - 30 месяцев.

Как говорится на ФБ-странице строительной компании, работы по этому масштабному проекту начались заблаговременно. Прежде всего, создана новая производственная база.

Украинцы запустили логистику Румынии, Молдовы и Украины

На размещенной рядом площадке полным ходом идет накопление инертных материалов. Щебень фракции 0-63 для устройства дорожного основания поступает баржами из Румынии через порт Джурджулешты и по железной дороге из Украины.

Молдавские железнодорожники вернули в рабочее состояние отрезок железной дороги от границы с Украиной до границы с Румынией (Басарабяска - Яргара - Прут-2 - Кагул), который не использовался более 5 лет.

Появились первые рабочие зоны:

  • смонтирован весовой комплекс;
  • установлена лаборатория;
  • смонтирована грунтосмесительная установка;
  • мобилизовано необходимую технику.

Самосвалы уже в работе

Но новом объекте компания еженедельно разгружает 30 вагонов с щебнем. На доставке щебня из порта и железнодорожной станции Кагул постоянно задействовано 30–35 самосвалов "Автомагистраль-Юг".

На складе уже накоплено более 20 тыс. тонн щебня. Всего из Украины в Молдову планируется поставить 300 тыс. тонн материала. Всего для реконструкции R34 используем 700 тыс. тонн щебня.

Основание для реконструкции дороги

В августе "Автомагистраль-Юг" и Национальная дорожная администрация Молдовы заключили договор на реконструкцию 42-километрового участка автодороги R34 (Гинчешты - Леова - Кантемир - Кагул, км 83+000 - км 125+000).

За средства Европейского инвестбанка

Участок находится между городами Кагул и Кантемир вдоль границы с Румынией. Реконструкция трассы R-34 имеет важное значение для логистики и развития местных общин и логистики между Молдовой и ЕС.
Стоимость контракта: 57 млн евро. Финансирование обеспечивает (ЕИБ).

Проект предусматривает:

  • расширение дороги и реконструкцию покрытия, обустройство перекрестков, съездов к сельскохозяйственным угодьям и домохозяйствам;
  • строительство 6 мостов;
  • устройство тротуаров, освещения, защитных ограждений, системы водоотведения, коммуникаций, и т.д;
  • объем земляных работ составит более 500 тыс. кубов;
  • площадь холодного ресайклинга – более 375 тыс.м2;
  • для устройства покрытия планируется использовать более 100 тыс. тонн асфальтобетона.
