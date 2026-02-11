Наших дорожников из Молдовы не отпускают: ценными кадрами не разбрасываются

ФОТО: Автомагистраль-Юг|
Баржи с материалами для объекта идут как из Румынии, так и из Украины
На прошлой неделе компания "Автомагистраль-Юг" получила разрешение на начало работ. Срок выполнения контракта - 30 месяцев.
Как говорится на ФБ-странице строительной компании, работы по этому масштабному проекту начались заблаговременно. Прежде всего, создана новая производственная база.
Украинцы запустили логистику Румынии, Молдовы и Украины
На размещенной рядом площадке полным ходом идет накопление инертных материалов. Щебень фракции 0-63 для устройства дорожного основания поступает баржами из Румынии через порт Джурджулешты и по железной дороге из Украины.
Молдавские железнодорожники вернули в рабочее состояние отрезок железной дороги от границы с Украиной до границы с Румынией (Басарабяска - Яргара - Прут-2 - Кагул), который не использовался более 5 лет.
Появились первые рабочие зоны:
- смонтирован весовой комплекс;
- установлена лаборатория;
- смонтирована грунтосмесительная установка;
- мобилизовано необходимую технику.
Самосвалы уже в работе
Но новом объекте компания еженедельно разгружает 30 вагонов с щебнем. На доставке щебня из порта и железнодорожной станции Кагул постоянно задействовано 30–35 самосвалов "Автомагистраль-Юг".
На складе уже накоплено более 20 тыс. тонн щебня. Всего из Украины в Молдову планируется поставить 300 тыс. тонн материала. Всего для реконструкции R34 используем 700 тыс. тонн щебня.
Основание для реконструкции дороги
В августе "Автомагистраль-Юг" и Национальная дорожная администрация Молдовы заключили договор на реконструкцию 42-километрового участка автодороги R34 (Гинчешты - Леова - Кантемир - Кагул, км 83+000 - км 125+000).
За средства Европейского инвестбанка
Участок находится между городами Кагул и Кантемир вдоль границы с Румынией. Реконструкция трассы R-34 имеет важное значение для логистики и развития местных общин и логистики между Молдовой и ЕС.
Стоимость контракта: 57 млн евро. Финансирование обеспечивает (ЕИБ).
Проект предусматривает:
- расширение дороги и реконструкцию покрытия, обустройство перекрестков, съездов к сельскохозяйственным угодьям и домохозяйствам;
- строительство 6 мостов;
- устройство тротуаров, освещения, защитных ограждений, системы водоотведения, коммуникаций, и т.д;
- объем земляных работ составит более 500 тыс. кубов;
- площадь холодного ресайклинга – более 375 тыс.м2;
- для устройства покрытия планируется использовать более 100 тыс. тонн асфальтобетона.