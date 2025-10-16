Укр
Ру

Назван самый ценный автомобильный бренд в мире - и это не Mercedes-Benz или BMW

Аналитическая компания Interbrand обнародовала свой ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира, и список снова возглавили технологические гиганты Apple, Microsoft и Amazon. Но среди всех корпораций на шестое место вырвалась Toyota.
Toyota снова стала самым дорогим автомобильным брендом в мире - Mercedes, BMW и Tesla стремительно теряют позиции - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Land Cruiser Prado

Данила Северенчук
logo16 октября, 13:40
logo0
logo0 мин

Несмотря на общее замедление рынка, японский автопроизводитель увеличил свою бренд-стоимость на 2% - до 74,2 млрд долларов, что сделало его самым ценным автомобильным брендом планеты.

Кто дышит Toyota в спину

Ближайший конкурент для Toyota - Mercedes-Benz, разместился на десятой строчке со значительно более низким показателем - 50,1 миллиарда долларов, при этом немецкий бренд потерял сразу 15% стоимости.

Читайте также: Назван бренд автомобилей, который восхищает водителей больше всего

За ним следует BMW, которая заняла 14-е место с оценкой в 46,8 миллиарда долларов и падением на 10%. А вот Tesla, которая еще несколько лет назад считалась главным претендентом на лидерство среди электромобильных брендов, пережила самый большой обвал - ее брендовая оценка сократилась на 35% и сейчас составляет лишь 29,5 миллиарда долларов.

Кто еще в списке авто-брендов TOP-100 Interbrand

  • Honda (29)
  • Hyundai (30)
  • Audi (52)
  • Ferrari (54)
  • Volkswagen (56)
  • Порше (57)
  • Uber (64)
  • Xiaomi (81)
  • Nissan (82)
  • Kia (89)
  • Huawei (96)
  • Range Rover (97)
  • BYD (90) - единственный новичок в рейтинге

BYD - новый прорывной игрок

По словам стратегического директора Interbrand Манфреди Рикка, BYD - самый впечатляющий прорыв на авторынке со времен Tesla. Компания быстро расширяется за пределы Азии, активно осваивая Европу.

Также интересно: Рынок электромобилей с пробегом в Украине: итоги сентября 2025 года

Кто следующий?

Среди брендов, за которыми стоит следить в ближайшее время, Interbrand выделяет Ford и Volvo. И если Ford продолжит массовые отзывы авто - действительно будет интересно.

#Aвтобизнес #Toyota #Новости #Фото