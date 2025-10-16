Назван самый ценный автомобильный бренд в мире - и это не Mercedes-Benz или BMW

Несмотря на общее замедление рынка, японский автопроизводитель увеличил свою бренд-стоимость на 2% - до 74,2 млрд долларов, что сделало его самым ценным автомобильным брендом планеты.

Кто дышит Toyota в спину

Ближайший конкурент для Toyota - Mercedes-Benz, разместился на десятой строчке со значительно более низким показателем - 50,1 миллиарда долларов, при этом немецкий бренд потерял сразу 15% стоимости.

За ним следует BMW, которая заняла 14-е место с оценкой в 46,8 миллиарда долларов и падением на 10%. А вот Tesla, которая еще несколько лет назад считалась главным претендентом на лидерство среди электромобильных брендов, пережила самый большой обвал - ее брендовая оценка сократилась на 35% и сейчас составляет лишь 29,5 миллиарда долларов.

Кто еще в списке авто-брендов TOP-100 Interbrand

Honda (29)

Hyundai (30)

Audi (52)

Ferrari (54)

Volkswagen (56)

Порше (57)

Uber (64)

Xiaomi (81)

Nissan (82)

Kia (89)

Huawei (96)

Range Rover (97)

BYD (90) - единственный новичок в рейтинге

BYD - новый прорывной игрок

По словам стратегического директора Interbrand Манфреди Рикка, BYD - самый впечатляющий прорыв на авторынке со времен Tesla. Компания быстро расширяется за пределы Азии, активно осваивая Европу.

Кто следующий?

Среди брендов, за которыми стоит следить в ближайшее время, Interbrand выделяет Ford и Volvo. И если Ford продолжит массовые отзывы авто - действительно будет интересно.