Назван самый ценный автомобильный бренд в мире - и это не Mercedes-Benz или BMW

Toyota Land Cruiser Prado
Несмотря на общее замедление рынка, японский автопроизводитель увеличил свою бренд-стоимость на 2% - до 74,2 млрд долларов, что сделало его самым ценным автомобильным брендом планеты.
Кто дышит Toyota в спину
Ближайший конкурент для Toyota - Mercedes-Benz, разместился на десятой строчке со значительно более низким показателем - 50,1 миллиарда долларов, при этом немецкий бренд потерял сразу 15% стоимости.
За ним следует BMW, которая заняла 14-е место с оценкой в 46,8 миллиарда долларов и падением на 10%. А вот Tesla, которая еще несколько лет назад считалась главным претендентом на лидерство среди электромобильных брендов, пережила самый большой обвал - ее брендовая оценка сократилась на 35% и сейчас составляет лишь 29,5 миллиарда долларов.
Кто еще в списке авто-брендов TOP-100 Interbrand
- Honda (29)
- Hyundai (30)
- Audi (52)
- Ferrari (54)
- Volkswagen (56)
- Порше (57)
- Uber (64)
- Xiaomi (81)
- Nissan (82)
- Kia (89)
- Huawei (96)
- Range Rover (97)
- BYD (90) - единственный новичок в рейтинге
BYD - новый прорывной игрок
По словам стратегического директора Interbrand Манфреди Рикка, BYD - самый впечатляющий прорыв на авторынке со времен Tesla. Компания быстро расширяется за пределы Азии, активно осваивая Европу.
Кто следующий?
Среди брендов, за которыми стоит следить в ближайшее время, Interbrand выделяет Ford и Volvo. И если Ford продолжит массовые отзывы авто - действительно будет интересно.