Назван самый худший в ремонте автомобиль

Майк Брюэр в материале express.co говорит, что подержанные автомобили стало "труднее ремонтировать" в последние годы, поскольку, по его словам, люди скорее купят еще один автомобиль, чем ремонтируют старый.

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Звезда сериала "Дилеры Вилера" Майк Брюэр назвал один автомобиль, который "почти невозможно починить". Телеведущий сделал себе имя, покупая подержанные автомобили и ремонтируя их для перепродажи.

Майк Брюэр считает, что современные автомобили становятся все более сложными в ремонте. Он говорит, что эта тенденция началась с Audi A2, где водители не могли открыть капот автомобиля, зато имея доступ к "сервисному люку".

Майк считает, что мы сейчас живем в "обществе одноразового использования", и говорит, что водители больше склонны обменивать свои автомобили, чем содержать их в надлежащем состоянии. Он также говорит, что люди больше не "уважают" свои машины, как раньше.

В подкасте Talkin' Shop он сказал: "В мое время или времена вашего папы, когда вы покупали новую машину или почти новую подержанную, вы мыли ее каждые выходные, каждые три месяца меняли масло, меняли фильтр, пылесосили и чистили".

"Мы продаем в One Automotive автомобили, которым шесть месяцев, один год, и они могут вернуться через шесть месяцев, и они никогда не видели автомойку. Никогда не меняли масляный фильтр, никогда не мыли стеклоомыватель".

Однако Майк считает, что производители намеренно усложнили обслуживание автомобилей. Он сказал: "Я думаю, что Audi начала с A2, когда они намеренно сделали этот автомобиль без капота. Все, что можно было сделать, это залить воду спереди для омывателя стекла. Обслуживать автомобиль самостоятельно было почти невозможно, и тогда другие производители последовали этому примеру".

Майк говорит, что некоторые автомобили сейчас представляют собой "море пластиковых покрытий" под капотом. Он добавил: "Производители говорят: "Не трогайте его, оставьте его в покое, верните нам, и мы с вас возьмем плату" или "Не трогайте его и ждите, пока он умрет""".

Однако телевизионный эксперт говорит, что автомобили могут "ездить вечно", если за ними "правильно ухаживать". Он указывает на грузовики, которые обычно имеют огромный пробег между капитальными ремонтами.

Он объяснил, что классические автомобили часто могут служить дольше, если их восстановить с использованием современных деталей надлежащего качества. Конструкция машин выпещенных 30-40 лет назад значительно надежнее, чем у современных авто. При этом качество и свойства современных расходных материалов и запчастей гораздо лучше чем раньше. Это позволяет сделать классические автомобили почти вечными.