Названа главная причина аварий на украинских дорогах

По данным патрульной полиции, в период с января по ноябрь в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 2938 человек, среди них 179 детей. Еще 29 093 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Укравтопром.

Всего за этот период зафиксировано 23 638 дорожно-транспортных происшествий с погибшими и или травмированными.

Основной причиной смертельных ДТП остается превышение безопасной скорости движения. Из-за такого нарушения погибли 1574 человека, что делает этот фактор ключевым риском на украинских дорогах.

Второй по количеству погибших причиной является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном. В таких авариях погиб 181 человек.

Третье место в трагической статистике занимает переход пешеходов в неустановленных местах. Из-за этого погибли 156 человек.

Анализ временных показателей свидетельствует, что наибольшее количество ДТП в течение года случалась в промежутке с 16 до 19 часов. Наиболее аварийным днем недели остается пятница, когда интенсивность движения сочетается с усталостью водителей в конце рабочей недели.

Правоохранители в очередной раз призывают участников дорожного движения соблюдать правила, внимательно оценивать дорожную ситуацию и не превышать безопасную скорость, ведь именно человеческий фактор остается решающим в большинстве трагических аварий.