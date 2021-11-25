Согласно данным МВД, вероятность попасть в ДТП меняется в зависимости от дня недели и суток.

В полиции отмечают, что опаснее всего ездить на дорогах Украины в пятницу с 17:00 до 20:00. Поскольку именно в такое время за руль садятся уставшие и нетрезвые водители.

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Наименьшее количество ДТП зафиксировано ночью. Самым опасным интервалом считается время с 1:00 до 7:00.

За 2021 год в Украине было зафиксировано 154 480 ДТП, что на 13,9 процента больше прошлогоднего показателя. Но количество ДТП с пострадавшими в этом году уменьшилось на 6 процентов – до 20 300.