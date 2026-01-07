Названы 10 самых дорогих автомобильных компаний мира

Мировой автопром по итогам 2025 года продемонстрировал существенные структурные изменения, что отразились в рейтинге самых дорогих автомобильных компаний мира по рыночной капитализации, пишет avtomir.ua. Аналитики отмечают дальнейшее усиление позиций производителей электромобилей и технологических компаний, которые относительно недавно вышли на автомобильный рынок.

Лидером рейтинга в очередной раз осталась Tesla, которая сохранила статус самого дорогого автопроизводителя в мире. Несмотря на сложный год, связанный с усилением конкуренции и репутационными рисками, компания продолжила рост рыночной капитализации. Вторую позицию удержала Toyota, которая остается крупнейшим традиционным автопроизводителем и сохраняет высокое доверие инвесторов благодаря масштабам бизнеса и стабильным финансовым показателям.

Третье и четвертое места стали знаковыми для китайского автопрома и технологического сектора. Xiaomi заняла третью строчку мирового рейтинга, а BYD - четвертую. Обе компании нарастили капитализацию по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует об изменении баланса сил в глобальной автомобильной индустрии. По состоянию на 31 декабря 2025 года рыночная стоимость Xiaomi составила 131,49 млрд долларов США, тогда как BYD достигла показателя 130,23 млрд долларов.

Рост позиций Xiaomi аналитики связывают с четко задекларированными планами руководства по развитию автомобильного направления. Основатель и генеральный директор компании Лей Цзюнь заявил, что в 2026 году управление автоподразделением станет одним из ключевых приоритетов. По его словам, в 2025 году Xiaomi Auto поставила более 410 тысяч автомобилей, а целевой показатель на 2026 год составляет 550 тысяч единиц.

BYD, в свою очередь, подтвердила статус одного из глобальных лидеров электромобильного рынка. По итогам 2025 года компания реализовала 4,602 млн автомобилей на новых источниках энергии, из которых 2,2567 млн пришлись на чистые электромобили. Это существенно превышает показатели Tesla за тот же период, где продажи электрокаров составляли около 1,64 млн единиц. Именно масштабы производства и продаж все больше влияют на инвестиционную привлекательность BYD.

Во второй половине первой десятки произошли заметные перестановки. BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen улучшили свои позиции по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует о постепенном восстановлении интереса инвесторов к классическим европейским брендам. В то же время Porsche выбыла из глобальной десятки, не выдержав конкуренции по темпам роста капитализации.

Десятую позицию рейтинга заняла Maruti Suzuki India, что сделало ее единственным представителем индийского автопрома в мировой десятке. Таким образом, среди десяти самых дорогих автопроизводителей мира только две компании представляют Китай, однако именно они демонстрируют динамичный рост.

В целом рейтинг 2025 года подтверждает ключевой тренд мирового автопрома: инвесторы все больше ориентируются на электромобили, масштабирование производства и синергию автомобильного и технологического бизнеса. Традиционные бренды сохраняют сильные позиции, однако уже не доминируют так однозначно, как раньше.