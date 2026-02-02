Названы автомобили, которые уже не могут быть в такси: на них не хотят ездить пассажиры

Если пассажир хотя бы раз проехался на электромобиле или относительно свежем седане, возвращаться к откровенно устаревшим моделям желания уже нет. Это хорошо понимают и сервисы такси.

Автомобили постепенно "выводят из обращения" не из-за бренда как такового, а из-за возраста, уровень комфорта и техническое состояние. Об этом рассказывают и в OnTaxi, где отмечают: переоценка автопарка происходит регулярно, и старые модели просто перестают проходить фильтр.

Кстати Mercedes-Benz готовит роботакси на базе нового S-класса

Lada Kalina

Это, пожалуй, один из самых массовых "ветеранов" такси прошлых лет. Большинство таких авто имеют пробеги далеко за 300 тысяч километров. Кузова уставшие, подвеска и коробки передач давно отработали свой ресурс, салоны изношены.

Для пассажиров это означает тесный задний ряд, шум в дороге и кондиционер, который или работает слабо, или не работает совсем. Сегодня такие характеристики уже не укладываются даже в минимальные стандарты сервисов.

Lada Priora

Когда-то "Приора" считалась шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями ВАЗ. Но время берет свое. По современным меркам безопасность этих авто слабая, коррозия кузова - обычное дело, а двигатели часто работают на пределе ресурса.

Пассажиры жалуются на шум и общий дискомфорт, поэтому сервисы все реже готовы сотрудничать с такими машинами.

Audi A4 Avant, A6 Avant (2000–2002 годы)

Парадокс, но даже премиум не спасает, если авто слишком старое. Универсалы Audi начала 2000-х часто имеют проблемы с подвеской, автоматическими коробками и турбинами. Обслуживание дорогое, а доход в такси уже не перекрывает расходов.

Для сервисов проще сделать ставку на более новые и дешевые в эксплуатации модели с предполагаемой надежностью.

BMW 3 Series (1990–1999 года)

Авто возрастом более 20 лет - критический рубеж для работы в такси. Даже если машина технически жива, доверие пассажиров падает. К тому же у старых "троек" жесткая подвеска, тесный задний ряд и двигатели, чувствительны к перегреву.

За те же деньги пассажир чаще выбирает более новый и спокойный вариант.

Кстати как такси может помогли зимой во время блэкаутов

Chery Jaggi

Этот седан в свое время активно работал в такси, но уступил место более удачным моделям. После 150–200 тысяч километров у Jaggi появляются скрипы, люфты, проблемы с ходовой.

Добавляются трудности с поиском запчастей и низкий уровень пассивной безопасности. В итоге сервисам проще отказаться от таких авто.

Кто остался в "экономии"

Зато в крупных городах продолжают активно работать Renault Logan и Megane, Nissan Leaf, Chevrolet Aveo. Они лучше соответствуют современным ожиданиям по комфорту и затратам на содержание. Именно поэтому их и в дальнейшем часто видят в классе "Эконом", тогда как старые модели постепенно исчезают с улиц вместе с желтыми "шашками".