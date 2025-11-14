Укр
Ру

Названы дизельные бестселлеры октября

Количество дизельных автомобилей на украинских дорогах растет и учитывая изменения в таможенном законодательстве эта тенденция будет усиливаться.
Названы самые популярные дизельные авто октября - Auto24
Евгений Гудущан
logo14 ноября, 10:45
logo0
logo0 мин

В октябре автопарк Украины пополнили шесть тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на шесть процентов больше, чем в октябре 2024 года.

Читайте также: Какие дизельные двигатели способны проехать более 500 000 км без ремонта

Из общего количества одна тысяча четыреста были новыми авто, что на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. Четыре тысячи шестьсот единиц - это подержанные автомобили, импортированные из-за рубежа, их объем вырос на десять процентов.

Топ пять новых дизельных моделей в октябре

  1. Renault Duster - 281 авто
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 218 авто
  3. Volkswagen Touareg - 160 авто
  4. KGM Musso Grand - 131 авто
  5. Skoda Kodiaq - 89 авто

Топ пять импортируемых подержанных дизельных авто

  1. Renault Megane - 376 авто
  2. Nissan Qashqai - 319 авто
  3. Skoda Octavia - 275 авто
  4. Volkswagen Passat - 259 авто
  5. Volkswagen Golf - 168 авто

#Aвтобизнес #Новости