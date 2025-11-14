Названы дизельные бестселлеры октября

Посилання скопійовано!
В октябре автопарк Украины пополнили шесть тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на шесть процентов больше, чем в октябре 2024 года.
Из общего количества одна тысяча четыреста были новыми авто, что на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. Четыре тысячи шестьсот единиц - это подержанные автомобили, импортированные из-за рубежа, их объем вырос на десять процентов.
Топ пять новых дизельных моделей в октябре
- Renault Duster - 281 авто
- Toyota Land Cruiser Prado - 218 авто
- Volkswagen Touareg - 160 авто
- KGM Musso Grand - 131 авто
- Skoda Kodiaq - 89 авто
Топ пять импортируемых подержанных дизельных авто
- Renault Megane - 376 авто
- Nissan Qashqai - 319 авто
- Skoda Octavia - 275 авто
- Volkswagen Passat - 259 авто
- Volkswagen Golf - 168 авто