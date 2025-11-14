Названы дизельные бестселлеры октября

В октябре автопарк Украины пополнили шесть тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями, сообщает Укравтопром. Это на шесть процентов больше, чем в октябре 2024 года.

Читайте также: Какие дизельные двигатели способны проехать более 500 000 км без ремонта

Из общего количества одна тысяча четыреста были новыми авто, что на шесть процентов меньше, чем в прошлом году. Четыре тысячи шестьсот единиц - это подержанные автомобили, импортированные из-за рубежа, их объем вырос на десять процентов.

Топ пять новых дизельных моделей в октябре

Renault Duster - 281 авто Toyota Land Cruiser Prado - 218 авто Volkswagen Touareg - 160 авто KGM Musso Grand - 131 авто Skoda Kodiaq - 89 авто

Топ пять импортируемых подержанных дизельных авто