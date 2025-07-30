Названы крупнейшие региональные авторынки Украины

По итогам І полугодия 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.

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За этот период киевляне приобрели – 11 тыс. новых легковых авто.

На Киевщине было зарегистрировано – 3090 ед.

Жители Днепропетровщины купили – 2766 ед.

В Одесской обл. – 1835 ед.

На Харьковщине – 1733 ед.

На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

Львовская обл. – 13457 ед.;

г. Киев – 10061 ед.;

Киевская обл. – 8200 ед.;

Днепропетровская обл. – 6686 ед.;

Ровенская обл. – 6448 ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Киевской, Днепропетровской и Ровенской областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y. А на Львовщине первенство отдали Audi Q5.