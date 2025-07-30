Названы крупнейшие региональные авторынки Украины

В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y
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По итогам І полугодия 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.
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- За этот период киевляне приобрели – 11 тыс. новых легковых авто.
- На Киевщине было зарегистрировано – 3090 ед.
- Жители Днепропетровщины купили – 2766 ед.
- В Одесской обл. – 1835 ед.
- На Харьковщине – 1733 ед.
На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.
Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:
- Львовская обл. – 13457 ед.;
- г. Киев – 10061 ед.;
- Киевская обл. – 8200 ед.;
- Днепропетровская обл. – 6686 ед.;
- Ровенская обл. – 6448 ед.
Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Киевской, Днепропетровской и Ровенской областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y. А на Львовщине первенство отдали Audi Q5.