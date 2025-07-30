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Названы крупнейшие региональные авторынки Украины

Больше всего новых автомобилей продается в Киеве. По количеству первых регистраций подержанных авто лидирует Львовщина.
Где в Украине продали больше всего авто - Auto24

В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo30 июля, 10:22
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По итогам І полугодия 2025 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были: город Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области, сообщает Укравтопром.

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  • За этот период киевляне приобрели – 11 тыс. новых легковых авто.
  • На Киевщине было зарегистрировано – 3090 ед.
  • Жители Днепропетровщины купили – 2766 ед.
  • В Одесской обл. – 1835 ед.
  • На Харьковщине – 1733 ед.

На всех этих рынках бестселлером был компактный кроссовер Renault Duster.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек продемонстрировали:

  • Львовская обл. – 13457 ед.;
  • г. Киев – 10061 ед.;
  • Киевская обл. – 8200 ед.;
  • Днепропетровская обл. – 6686 ед.;
  • Ровенская обл. – 6448 ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Киевской, Днепропетровской и Ровенской областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y. А на Львовщине первенство отдали Audi Q5.

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