Названы крупнейшие региональные рынки октября

В октябре ключевыми региональными рынками продаж новых легковых автомобилей в Украине стали город Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.
Евгений Гудущан
logo20 ноября, 12:30
По данным Укравтопрома, на эти пять регионов пришлось шестьдесят процентов всех продаж новых автомобилей в прошлом месяце.

  • За месяц в Киеве приобрели две тысячи четыреста девятнадцать новых легковых автомобилей.
  • В Киевской области зарегистрировано семьсот шестьдесят один автомобиль.
  • В Днепропетровской области – шестьсот тринадцать.
  • В Харьковской области – четыреста шестьдесят три.
  • В Одесской области – четыреста двадцать шесть.

Бестселлером столичного рынка в октябре стал кроссовер Toyota RAV4.

В Киевской и Днепропетровской областях чаще всего выбирали Volkswagen ID.Unyx.

Жители Харьковской и Одесской областей отдали предпочтение модели BYD Song Plus.

