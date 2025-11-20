Названы крупнейшие региональные рынки октября

По данным Укравтопрома, на эти пять регионов пришлось шестьдесят процентов всех продаж новых автомобилей в прошлом месяце.

За месяц в Киеве приобрели две тысячи четыреста девятнадцать новых легковых автомобилей.

В Киевской области зарегистрировано семьсот шестьдесят один автомобиль.

В Днепропетровской области – шестьсот тринадцать.

В Харьковской области – четыреста шестьдесят три.

В Одесской области – четыреста двадцать шесть.

Бестселлером столичного рынка в октябре стал кроссовер Toyota RAV4.

В Киевской и Днепропетровской областях чаще всего выбирали Volkswagen ID.Unyx.

Жители Харьковской и Одесской областей отдали предпочтение модели BYD Song Plus.