Названы крупнейшие региональные рынки октября

По данным Укравтопрома, на эти пять регионов пришлось шестьдесят процентов всех продаж новых автомобилей в прошлом месяце.
- За месяц в Киеве приобрели две тысячи четыреста девятнадцать новых легковых автомобилей.
- В Киевской области зарегистрировано семьсот шестьдесят один автомобиль.
- В Днепропетровской области – шестьсот тринадцать.
- В Харьковской области – четыреста шестьдесят три.
- В Одесской области – четыреста двадцать шесть.
Бестселлером столичного рынка в октябре стал кроссовер Toyota RAV4.
В Киевской и Днепропетровской областях чаще всего выбирали Volkswagen ID.Unyx.
Жители Харьковской и Одесской областей отдали предпочтение модели BYD Song Plus.